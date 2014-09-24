美国FED：在升息时必须“极具耐心”--芝加哥联储总裁埃文斯

“我担心通胀的上升动能没有我希望的那么大，”埃文斯在演说后对记者表示。

**如履薄冰**

埃文斯的谈话表明他的想法类似于纽约联邦储备银行总裁杜德利。杜德利本周曾表示，美联储必须要让失业率降至低于长期可持续的水平，才能拉高通胀。

埃文斯表示，欧洲和日本在对抗通胀下滑和全然通缩所面临的困境显示出，美联储在升息方面必须“如履薄冰”。

“只有当对经济成长信心满满，认为成长动能强劲到足以达到充分就业，且通胀将会保持在2%时，才能做出将联邦基金利率从零调升的决定，”他表示。

他认为，通胀飙升“并非极有可能，”同时通胀温和暂时的上扬将是可控的。

鉴于多年来通胀率低于美联储的目标，他表示，“大家可以把在有限的一段时间内通胀率适度的高于目标，想像成我们近来通胀经验的反面，而且几乎不是一件会让经济造成很大损失的事。