美国FED：在升息时必须“极具耐心”--芝加哥联储总裁埃文斯

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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“我担心通胀的上升动能没有我希望的那么大，”埃文斯在演说后对记者表示。
**如履薄冰**
埃文斯的谈话表明他的想法类似于纽约联邦储备银行总裁杜德利。杜德利本周曾表示，美联储必须要让失业率降至低于长期可持续的水平，才能拉高通胀。
埃文斯表示，欧洲和日本在对抗通胀下滑和全然通缩所面临的困境显示出，美联储在升息方面必须“如履薄冰”。
“只有当对经济成长信心满满，认为成长动能强劲到足以达到充分就业，且通胀将会保持在2%时，才能做出将联邦基金利率从零调升的决定，”他表示。
他认为，通胀飙升“并非极有可能，”同时通胀温和暂时的上扬将是可控的。
鉴于多年来通胀率低于美联储的目标，他表示，“大家可以把在有限的一段时间内通胀率适度的高于目标，想像成我们近来通胀经验的反面，而且几乎不是一件会让经济造成很大损失的事。
埃文斯并称，美元大幅升值可能导致美联储继续较宽松的货币政策，而不是别的政策。这番言论也呼应了杜德利的看法。美元指数 周三创下四年高位。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 张明钧/孙茉莉)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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