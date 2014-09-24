《焦点》中国考虑更换央行行长，头号人选为前证监会主席郭树清--WSJ

“我们认为，央行领导层调整并不表明宏观经济政策或货币政策方向发生任何转变，”Eurasia Group亚洲地区主管Nicholas Consonery在报告中称。

“倒不如说，有关货币政策存在明显分歧的传言更多是反映了政府在信息管理方面的无能，而不是周小川将退休。”

有关周小川即将退休并由前证监会主席郭树清继任央行行长的传言，已经在北京流传了好几周。接到路透的询问时，中国央行和一位与郭树清关系密切的人士对传言予以否认。

当2013年3月传出周小川将不会退休的消息时，金融市场将之视为中国想认真推进全面改革的一个信号。但一年多后，数项在预期之中的改革措施却未落实。

被视为利率市场化前奏的存款保险制度目前仍未出台。央行高级官员曾多次表示过，将尽快推出存款保险制度。

周小川3月时表示，中国将在一到两年时间内放开存款利率，但一个月后，其副手又公开反驳称中国尚未做好准备。

7月时，周小川进一步降低市场预期。他表示，中国利率市场化是否能按“内部时间表”完成取决于外部条件，并称他相信这个进程可以在两年内完成。(完)