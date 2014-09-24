《焦点》克利夫兰联储总裁希望联储政策指引加大对数据表现的关注

梅斯特重申，一旦美联储今年秋季储结束购债行动，她认为该在加息之前放弃“相当长一段时间”的措辞。

她称，这一措辞倾向于令公众的注意力集中到加息的日历时间，而不是经济形势的改变，而经济形势将协助决定对政策作出适当调整。

梅斯特目前是美联储政策委员会具有投票权的委员，她称尽管持上述反对意见，但在美联储会议上并没有像其他两位持异见者投下反对票，因她支持声明的其他部分。

美联储购债行动预期会在10月结束，很多分析师认为届时该措辞将肯定会删除或修改。

梅斯特并没有指出她认为应该加息的时间，不过称其对经济的预期更加乐观，预测未来两年的经济增长率将在3%，失业率到2015年底之前将降至她认为更为正常的水准5.5%。(完)