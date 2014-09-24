《美国上市公司业绩公布日程表》--9月25日至10月2日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
汤森路透9月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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9月25日 AMC Q4 2014 美光(Micron Technology)
9月25日 AMC Q1 2015 耐克公司(耐吉,Nike)
9月29日 AMC Q1 2015 Cintas Corp
9月30日 BMO Q4 2014 Walgreen Co
10月2日 BMO Q3 2014 McCormick & Company Inc
10月2日 BMO Q2 2015 Constellation Brands Inc
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。