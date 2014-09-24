EIA库存周报：美国上周原油库存意外减少，因进口下滑至四个月低位

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存意外减少，因进口下滑至四个月最低位。
截至9月19日止的一周，美国原油库存 减少430万桶，让分析师跌破眼镜，分析师原预估为增加38.6万桶。
根据EIA数据，上周原油日进口量 下降120万桶，至每日650万桶。为5月16日止当周以来的最低水平。
“由于原油库存水准大幅下降，进口量也出现可观下滑至低于每日700万桶，库存报告提供了温和的支撑，”纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。
“库欣原油库存增加，也稍稍钝化了整体美国原油库存意外减少的效应，”他说。
EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加19.1万桶。
EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 减少9万桶，产能利用率小幅增加0.4个百分点至93.4%。
汽油库存 减少41.4万桶，分析师预估为增加10万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 上升82.3万桶，预估为增加59.3万桶。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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