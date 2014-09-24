更新版 1-加拿大央行：副总裁称加拿大货币政策可以与美国不同

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路透渥太华9月24日 - 加拿大央行副总裁连恩周三表示，该国货币政策可以与美国的政策不同，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)退出超宽松刺激举措可能会提升加拿大利率，并令加元承压。

连恩还警告称，美联储退出刺激政策可能给全球金融体系带来风险，因为资产价格和波动性目前反映了美国和其他国家央行宽松举措造成的流动性状况。

连恩称，美联储退出超宽松货币政策对加拿大来说是“好消息”，因为这表明美国经济正在持续扩张；他补充称，美国政策的正常化将促进加拿大货币和金融形势收紧。

连恩指出，加拿大央行在决定政策时，将评估美联储的举动会给加拿大经济带来的各种影响。