更新版 1-加拿大央行：副总裁称加拿大货币政策可以与美国不同

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透渥太华9月24日 - 加拿大央行副总裁连恩周三表示，该国货币政策可以与美国的政策不同，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)退出超宽松刺激举措可能会提升加拿大利率，并令加元承压。
连恩还警告称，美联储退出刺激政策可能给全球金融体系带来风险，因为资产价格和波动性目前反映了美国和其他国家央行宽松举措造成的流动性状况。
连恩称，美联储退出超宽松货币政策对加拿大来说是“好消息”，因为这表明美国经济正在持续扩张；他补充称，美国政策的正常化将促进加拿大货币和金融形势收紧。
连恩指出，加拿大央行在决定政策时，将评估美联储的举动会给加拿大经济带来的各种影响。
“我希望强调，加拿大货币政策是独立的，可以不同于美联储的政策，”他在演讲中称。“展望未来，我们的利率政策将一如既往地取决于加拿大经济形势。”
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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