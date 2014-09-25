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债券 | 2014年 9月 25日 星期四 08:09 BJT

更新版 1-加拿大央行：副总裁称加拿大货币政策可以与美国不同

在演说后回答问题时，连恩表示预计美联储将在明年某一时点开始升息。

“加拿大央行似乎再次向市场暗示，安于自身货币政策变动落后于美联储，”CIBC World Markets分析师Nick Exarhos在研究报告中称。

连恩称，美联储撤走购债计划将推升加拿大市场利率，并打压美国经济扩张。他补充说，这对加拿大所产生的效应，部份将因加元所受到的下降压力而被抵销。

他称，“前进道路上可能会有些坎坷”。

“如果美联储政策的回归正常化，没有在金融市场平顺地执行完成，那么其对加拿大的影响将是巨大的。”

当被问及加拿大畅旺的楼市时，连恩称，在过去10年楼市危机时，加拿大的金融体系就比美国更加强韧。

“美国金融体系在危机前就有一些缺陷，而我们的体系则绝对没有，”他称。(完)

(编译 李爽/于春红; 审校 徐文焰/龚芳)
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