阿根廷经济：第二季经济环比增长0.9%，暂时摆脱衰退

路透布宜诺斯艾利斯9月24日 - 官方数据周三显示，阿根廷经济在第二季摆脱了衰退，但政府仍面临通胀飙升以及7月债务违约后的本币大幅贬值。

Indec统计局公布称，今年第二季国内生产总值(GDP)较上季增长0.9%，但较去年同期持平。

市场此前预计，第二季进入丰收的阿根廷大豆和玉米会提振经济活动，不过也有部分分析师预期经济会连续第三个季度萎缩。

阿根廷政府或许将该数据视为好消息。自7月债务违约以来，政府加大了国家干预经济的力度，旨在提升疲弱的消费者需求，并保卫不断缩水的外汇储备。

但分析师广泛预计，政府收紧管控会加重衰退情况。他们预计阿根廷会陷入全年衰退。