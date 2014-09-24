阿根廷经济：第二季经济环比增长0.9%，暂时摆脱衰退

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透布宜诺斯艾利斯9月24日 - 官方数据周三显示，阿根廷经济在第二季摆脱了衰退，但政府仍面临通胀飙升以及7月债务违约后的本币大幅贬值。
Indec统计局公布称，今年第二季国内生产总值(GDP)较上季增长0.9%，但较去年同期持平。
市场此前预计，第二季进入丰收的阿根廷大豆和玉米会提振经济活动，不过也有部分分析师预期经济会连续第三个季度萎缩。
阿根廷政府或许将该数据视为好消息。自7月债务违约以来，政府加大了国家干预经济的力度，旨在提升疲弱的消费者需求，并保卫不断缩水的外汇储备。
但分析师广泛预计，政府收紧管控会加重衰退情况。他们预计阿根廷会陷入全年衰退。
统计局还将第一季GDP环比增速从此前的-0.8%下调至-0.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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