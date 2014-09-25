欧洲经济指标预测--9月25日-10月2日****

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月25日(四) 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +1.9% +1.8% 民间贷款 -1.5% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.5% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正30 正37 9月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.2% -0.4% (较上年同期) -2.0% -1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 8.5 8.6 0645 法国消费者信心指数 9月 86 86 0800 意大利企业景气指数 9月 95.5 95.7 9月29日当周 9月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加10.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加23.45 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.569 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 0.16 经济景气指数 -- 100.6 工业景气指数 -- 负5.3 服务业景气指数 -- 正3.1 消费者信心指数 -- 负10.0 消费者通胀预期指数 -- 正6.6 生产者通胀预期指数 -- -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 正1 9月29日-9月30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.3% -1.4% (较上年同期) -- +0.7% 9月30日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.8% (较上年同期) +10.4% +11.0% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 -- 99.5 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 -- 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 8月 -- 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季终值 -- +5.0% (较上年同期) -- +10.6% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季终值 -- 盈余184.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 -- +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% HICP(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- -0.2% 0900 欧元区失业率 8月 -- 11.5% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.6% 10月1日(三) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 49.8 0750 法国Markit制造业PMI 9月 -- 48.8 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 50.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 -- 50.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 52.5 10月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) -- +9.7% 10月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 64.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.1% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% (完)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：