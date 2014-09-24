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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 07:59 BJT

俄罗斯经济：世行警告未来两年将停滞，受乌克兰危机及欠缺改革等影响

世界银行预计，2015年消费增速可能从今年的约2%放缓至0.5%。

该行还预计俄罗斯经济今年增长0.5%，符合该国政府预期。3月，在俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区后，世行曾预计俄罗斯可能滑入衰退。

**冒险的财政立场**

世界银行的预估假定俄罗斯不会因乌克兰危机出台或受到新制裁。该行警告称，如果乌克兰危机升级，俄罗斯经济2015年可能萎缩0.9%。

该行称，政策不确定性和持续缺乏结构性改革，仍然是前景的“决定性”因素。

“结构性改革需要聚焦于改善经济体制，以保证公共财政稳健和经济波动良好受控，”世界银行称。

“稳定、教育和竞争应该是未来十年的改革重点。”

俄罗斯央行坚持政策转型——到明年从控制卢布汇率转为聚焦通膨目标，世界银行对此大加赞赏，但也表示俄罗斯央行处境艰难。

世行预计俄罗斯今年通胀率为8%，高于央行预估的7.5%。

世界银行还警告称，俄罗斯最近的决定很冒险。该国在预算案中规定，如果政府需要支持经济，政府明年可以从两大石油暴利税基金国家财富基金(National Wealth Fund)和储备基金(Reserve Fund)中取用资金。

该行还警告，俄罗斯非石油赤字可能持续居高不下，占GDP的10%以上。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军；审校 于春红/王兴亚)
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