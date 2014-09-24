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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 07:58 BJT

《全球汇市》欧元下看2013年低位，美元扩大涨势

最近一波数据也凸显出欧美经济前景出现分化，因此货币政策路径也有所区别。

德国9月IFO企业景气判断指数再降，下滑至近一年半低点；而美国8月新屋销售创逾六年高位。

“我们建议继续做空欧元/美元现货，”巴克莱分析师在客户报告中称，并表示他们已将欧元/美元12个月预估值从1.25美元下调至1.10美元。

“我们看多美元的信念有所增强，但这次下调主要是因为欧元区的利空因素和通胀，”他们表示。
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