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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 08:07 BJT

《全球汇市》欧元下看2013年低位，美元扩大涨势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2775 1.2779 -0.03 -7.06 1.3745

美元/日圆 109.30 109.01 +0.27 +3.80 105.30

欧元/日圆 139.63 139.30 +0.24 -3.52 144.73

美元/瑞郎 0.9460 0.9452 +0.08 +5.96 0.8928

英镑/美元 1.6320 1.6338 -0.11 -1.43 1.6556

美元/加元 1.1071 1.1055 +0.14 +4.25 1.0620

澳元/美元 0.8863 0.8881 -0.20 -0.56 0.8913

新西兰元/美元 0.8061 0.8074 -0.16 -1.77 0.8206

澳元/日圆 96.870 96.810 +0.06 +3.22 93.850

新西兰元/日圆 88.110 88.010 +0.11 +1.97 86.410

英镑/日圆 178.38 178.10 +0.16 +2.32 174.33

澳元/新西兰元 1.0991 1.0993 -0.02 +1.32 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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