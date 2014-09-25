《全球汇市》欧元下看2013年低位，美元扩大涨势

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2775 1.2779 -0.03 -7.06 1.3745
美元/日圆 109.30 109.01 +0.27 +3.80 105.30
欧元/日圆 139.63 139.30 +0.24 -3.52 144.73
美元/瑞郎 0.9460 0.9452 +0.08 +5.96 0.8928
英镑/美元 1.6320 1.6338 -0.11 -1.43 1.6556
美元/加元 1.1071 1.1055 +0.14 +4.25 1.0620
澳元/美元 0.8863 0.8881 -0.20 -0.56 0.8913
新西兰元/美元 0.8061 0.8074 -0.16 -1.77 0.8206
澳元/日圆 96.870 96.810 +0.06 +3.22 93.850
新西兰元/日圆 88.110 88.010 +0.11 +1.97 86.410
英镑/日圆 178.38 178.10 +0.16 +2.32 174.33
澳元/新西兰元 1.0991 1.0993 -0.02 +1.32 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：