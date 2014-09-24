《中国报摘》--中国证券报9月25日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新，决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。
* 其他:
--银监会主席尚福林表示，目前中国商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。
--证监会发审委会议审核通过三家公司首发申请，包括中电电机股份有限公司、华电重工股份有限公司和合肥合锻机床股份有限公司。
--从权威渠道了解到，国家发改委日前拟定首批4个共计逾1,000万千瓦沿海核电项目的开工安排，其中山东荣成石岛湾核电站有望成为首个获准启动的新项目。业内分析指出，以当前核电综合投资水平核算，1,000万千瓦项目的投资规模可达1,600亿元人民币，将给上游核电设备制造商带来至少800亿元订单。
--鄂尔多斯 公告称，经公司慎重论证，目前推进B转H事项的条件还不成熟，决定停止筹划B转H事项。同时经论证，公司开始筹划重大资产重组事项。
--禾嘉股份 发布定增预案，拟向七名特定对象非公开发行8亿股份，发行价格为6.06元/股，募集资金总额为48.48亿元，公司计划打造大宗商品领域的垂直类电子商务交易平台。
--上海莱士 发布资产收购公告，拟以发行股份购买资产的方式花47.5亿元收购同路生物89.77%股权，并拟通过非公开发行募集不超过6.6亿元项目配套资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。