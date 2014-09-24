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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月25日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新，决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。

* 其他:

--银监会主席尚福林表示，目前中国商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。

--证监会发审委会议审核通过三家公司首发申请，包括中电电机股份有限公司、华电重工股份有限公司和合肥合锻机床股份有限公司。

--从权威渠道了解到，国家发改委日前拟定首批4个共计逾1,000万千瓦沿海核电项目的开工安排，其中山东荣成石岛湾核电站有望成为首个获准启动的新项目。业内分析指出，以当前核电综合投资水平核算，1,000万千瓦项目的投资规模可达1,600亿元人民币，将给上游核电设备制造商带来至少800亿元订单。

--鄂尔多斯 公告称，经公司慎重论证，目前推进B转H事项的条件还不成熟，决定停止筹划B转H事项。同时经论证，公司开始筹划重大资产重组事项。

--禾嘉股份 发布定增预案，拟向七名特定对象非公开发行8亿股份，发行价格为6.06元/股，募集资金总额为48.48亿元，公司计划打造大宗商品领域的垂直类电子商务交易平台。

--上海莱士 发布资产收购公告，拟以发行股份购买资产的方式花47.5亿元收购同路生物89.77%股权，并拟通过非公开发行募集不超过6.6亿元项目配套资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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