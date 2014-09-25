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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 08:11 BJT

《香港报摘》--经济日报9月25日

* 要闻版头条：

--楼价屡创新高，政府下季加码推售9幅住宅地，涉6,700伙，创约4年新高。但碍于地区阻力，改划土地建屋进度落后，季内卖地供应仅占18%，其余须依赖港铁和市建局。

* 其他：

--中港楼市今年走势迥异，港楼价高位拒跌，内地楼价则明显走下坡。纵横楼市60多年的恒基地产 主席李兆基坦言，「本港地产股好稳阵，但内地房地产有些危险，香港地产发展商有好多资产，并非单靠卖楼一项业务赚钱。」

--新世界发展 半年前供股集资约133亿港元，令负债率降至27.3%。有分析员引述新世界执行董事兼联席总经理郑志刚指，公司现金充裕，手上又缺乏大型地皮，相信未来会大力增加土地储备。

--玖龙纸业 全年纯利17.55亿元人民币，按年升12.4%，惟公司减派末期息25%至每股6分，以保留较多手头现金偿还银行贷款。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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