《香港报摘》--经济日报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 要闻版头条：
--楼价屡创新高，政府下季加码推售9幅住宅地，涉6,700伙，创约4年新高。但碍于地区阻力，改划土地建屋进度落后，季内卖地供应仅占18%，其余须依赖港铁和市建局。
* 其他：
--中港楼市今年走势迥异，港楼价高位拒跌，内地楼价则明显走下坡。纵横楼市60多年的恒基地产 主席李兆基坦言，「本港地产股好稳阵，但内地房地产有些危险，香港地产发展商有好多资产，并非单靠卖楼一项业务赚钱。」
--新世界发展 半年前供股集资约133亿港元，令负债率降至27.3%。有分析员引述新世界执行董事兼联席总经理郑志刚指，公司现金充裕，手上又缺乏大型地皮，相信未来会大力增加土地储备。
--玖龙纸业 全年纯利17.55亿元人民币，按年升12.4%，惟公司减派末期息25%至每股6分，以保留较多手头现金偿还银行贷款。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：