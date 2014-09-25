中东情势：伊斯兰国份子无视美军空袭，持续进占叙利亚库德族区域

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透大马士革/土耳其9月24日 - 美国军机周三对伊斯兰国(Islamic State, IS)在叙利亚的据点进行第二天的空袭，但此举未能阻挡武装份子进占库尔德族地区的行动，逃离的难民表示，当地村庄遭焚毁，人质被斩首。
美国总统奥巴马在联合国呼吁全世界加入打击武装份子的行列，誓言加强对他们的军事镇压。
“这样的杀手唯一理解的语言，就是武力的语言，所以美国会与盟友广泛合作，瓦解这个残害人命的网络，”奥巴马在联合国大会发表40分钟的演说中表示。
英国首相卡梅伦也召回英国国会，将于周五投票决定是否加入空袭。他在联合国的演说中表示，需要有一套全面性的策略来打击伊斯兰国。
叙利亚的库尔德族人表示，伊斯兰国加强在叙利亚北部靠近土耳其边境的攻击，以此回应美国空袭。当地最近几天已有14万平民逃离，为内战持续三年以来最快速的一波逃难潮。
阿尔及利亚的伊斯兰武装份子周日则是在一段影片中，展示他们已经斩首一名法国人质，藉此严惩法国加入空袭伊拉克伊斯兰国的行动。法国总统已证实此一斩首行动。
美国表示，前仍在了解盖达(基地组织，al Qaeda)分支呼罗珊(Khorasan)的高层人物Mohsin al-Fadhli是否已在叙利亚的美国空袭中丧生。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。