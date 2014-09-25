金砖国家：9月24日股汇市收盘纵览

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透9月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月24日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收升0.24%，报1,035.31点。
中国股市：沪综指收升1.5%至近19个月新高，券商股领涨激励人气
香港股市：本周首次收高，受中国股市涨势拉动
中国汇市：人民币窄幅振荡后收升，短期内市场观望情绪难改
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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 上涨0.5%，报56,824.42点。
巴西汇市：巴西雷亚尔在央行干预后上涨，跟随其他拉美货币走势
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南非股汇市：因假期休市。
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印度股市：连续第二日下跌，因Jindal Steel and Power等资源股，以及向这些资源企业放款的银行股下跌，此前最高法院取消了多数1993年以来的煤田分配。指标BSE指数 收跌0.12%，收报26,744.69点。NSE指数 亦跌0.19%，收报8,002.40点。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至近一周低位，此前分配给企业的煤田遭到取消，引发市场担心会有更多的煤矿将要进口；但卢比终场接近收在平盘，因保管行抛售美元。印度卢比兑美元 收报60.96/97，周二收盘价为60.94/95。
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俄罗斯股市：指标股指 涨1.88%，报1,189.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.9%，报645.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.21%，报38.1500卢布；卢布兑欧元 升1.71%，至48.7700卢布。(完)
(编绎 戴素萍 审校 龚芳)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：