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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 08:58 BJT

金砖国家：9月24日股汇市收盘纵览

路透9月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升0.24%，报1,035.31点。

中国股市：沪综指收升1.5%至近19个月新高，券商股领涨激励人气

香港股市：本周首次收高，受中国股市涨势拉动

中国汇市：人民币窄幅振荡后收升，短期内市场观望情绪难改

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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 上涨0.5%，报56,824.42点。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔在央行干预后上涨，跟随其他拉美货币走势

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南非股汇市：因假期休市。

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印度股市：连续第二日下跌，因Jindal Steel and Power等资源股，以及向这些资源企业放款的银行股下跌，此前最高法院取消了多数1993年以来的煤田分配。指标BSE指数 收跌0.12%，收报26,744.69点。NSE指数 亦跌0.19%，收报8,002.40点。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至近一周低位，此前分配给企业的煤田遭到取消，引发市场担心会有更多的煤矿将要进口；但卢比终场接近收在平盘，因保管行抛售美元。印度卢比兑美元 收报60.96/97，周二收盘价为60.94/95。

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俄罗斯股市：指标股指 涨1.88%，报1,189.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.9%，报645.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.21%，报38.1500卢布；卢布兑欧元 升1.71%，至48.7700卢布。(完)

(编绎 戴素萍 审校 龚芳)
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