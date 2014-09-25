《全球重要经济事件一览表》--9月25日-10月2日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月25日(四)
立陶宛维尔纽斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉赴立陶宛参加题为“统一市场、统一货币、共同未来”的高级别会议，此次会议由欧洲央行、欧盟执委会(European Commission)及立陶宛财政部共同举办(0700)。
杰克森--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话(1720)。
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本经济论坛发表讲话(0230)。
9月26日(五)
伦敦--英国央行举行金融政策委员会季度会议。
里加--拉脱维亚央行发布经济趋势概览和2015年国家预算评估。
9月28日(日)
芝加哥--美联储前任主席贝南克在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1615)。
9月29日(一)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1300)。
9月30日(二)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。
维也纳--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”(0745)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就最新斯洛伐克宏观经济季度预估举行新闻发布会(1100)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在北欧联合银行(Nordea)货币经济中心的座谈会上讲话。
10月1日(三)
暂无重要经济事件。
10月2日(四)
里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(至10月3日)。
伦敦--英国央行金融政策委员会发布季度政策声明(0830)。
意大利那不勒斯--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。
美国图珀洛--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加一场有关美国经济与货币政策的活动(2230)。
挪威奥勒松--挪威央行总裁奥尔森与挪威央行投资管理公司副执行长Trond Grande对央行地区分支网络发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：