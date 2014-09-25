《香港报摘》--信报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 要闻版头条：
--政府觅地建屋过程阻碍重重下，推地态度仍保持积极，地政总署本财政年度第三季（10至12月）将推出6幅住宅用地招标，加上铁路上盖物业和市建局重建项目，合共可建6,700伙，属2011年有纪录以来的15个季度新高，也令本财政年度首三季的可建住宅单位增至1.68万伙，达全年目标约89%，势令政府近三个财政年度首度供应达标。
* 其他：
--中广核美亚 昨天中午截止公开招股发售，市场消息透露，初步录得约400倍超额认购，冻结资金约717亿港元，为今年第四大新股冻资金额，直迫上周五挂牌的神州租车 ，后者冻资732亿港元。消息指出，该股倾向以1.71港元接近招股价上限定价。
--中国远洋控股 公布，该公司于昨天签署造船协议，涉及总代价为4.21亿美元，相当于32.8亿港元，购10艘散货船。
--上月获塞班岛娱乐场度假村批出牌照的博华太平洋 （前称第一天然食品），昨天公布发展计划，该公司拟分5期兴建一家酒店及综合度假村，总发展成本约551亿港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：