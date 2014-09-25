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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 08:24 BJT

《香港报摘》--信报9月25日

* 要闻版头条：

--政府觅地建屋过程阻碍重重下，推地态度仍保持积极，地政总署本财政年度第三季（10至12月）将推出6幅住宅用地招标，加上铁路上盖物业和市建局重建项目，合共可建6,700伙，属2011年有纪录以来的15个季度新高，也令本财政年度首三季的可建住宅单位增至1.68万伙，达全年目标约89%，势令政府近三个财政年度首度供应达标。

* 其他：

--中广核美亚 昨天中午截止公开招股发售，市场消息透露，初步录得约400倍超额认购，冻结资金约717亿港元，为今年第四大新股冻资金额，直迫上周五挂牌的神州租车 ，后者冻资732亿港元。消息指出，该股倾向以1.71港元接近招股价上限定价。

--中国远洋控股 公布，该公司于昨天签署造船协议，涉及总代价为4.21亿美元，相当于32.8亿港元，购10艘散货船。

--上月获塞班岛娱乐场度假村批出牌照的博华太平洋 （前称第一天然食品），昨天公布发展计划，该公司拟分5期兴建一家酒店及综合度假村，总发展成本约551亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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