中国金融：商业银行资产质量总体稳定，风险可控--银监会主席

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海9月25日 - 中国经济增长乏力，部分行业不景气，增加外界对金融业资产质量的忧虑。不过银监会主席尚福林称，目前商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。
近日大型央企中钢集团传出银行贷款本息数百亿元全面逾期传闻。财新网周二援引中钢集团明确回应称“不属实”，但同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。
中国证券报周四报导并引述尚福林在第18届国际银行监督官大会上讲话称，近年来国际银行监管规则复杂性不断增加，业界普遍反映监管规则过于复杂，特别是在资本、流动性等方面，既增加了银行的合规成本，也影响了监管有效性。
他表示，希望国际银行监管界能够逐步减少对模型和计量技术的过度依赖，共同建立和完善简单、透明、管用的监管规则体系，如简化计算方法和参数，减少计量模型假设条件，采用杠杆率、存贷比等简单可比的监管指标，进一步简化和明确监管规则。
数据显示，截至7月末，中国银行业金融机构总资产为161.45万亿元人民币，较上年同期增长15%，较6月末减少1.5万亿。其中，商业银行总资产125.26万亿，同比增长14.8%，占银行业金融机构资产比例为77.6%，较6月末减少1.65万亿，今年来首次出现环比下降。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：