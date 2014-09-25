《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月25日

*工商时报：

--金管会保险局本月15日起全面禁止旧款利变寿险销售后，主要寿险公司已悄悄推出变型款利变寿险，表面上是终身或20年期以上，但保户第七年解约出场的投资报酬率拉高到2.19-2.2%以上，比旧款提前出场1.04-2.14%的投报率还要高。

--国发会表示，台湾的工作人口（15-64岁）自后年下滑，研拟中的〞人口变迁总体规划方案〞将参考德国〞工时银行〞松绑工时的相关限制，以提升妇女工作意愿，估计中高龄妇女劳参率一旦追平日、韩、星，即可增加36.4万人力，人力缺口即获纾解，此一方案将于11月呈报政院人口政策会报。

--开发金控 召开并购万泰银行后的首次法人说明会，针对外界关心下一合并标的是否为寿险，开发金总经理杨文钧指出，由于旗下万泰银可和任何一家保险公司合作，就商品来看，没有并购的必要，杨文钧也强调，目前开发金还能自求外部资金，暂时没有任何购标的和计画，但以后如果有好的标的，可以增加开发金股东权益报酬率(ROE)，〞我们不会不考虑〞。就直投寻求中长期资金的角度来看，保险公司确实就是个选项。

*经济日报：

--科技部长张善政表示，巨量资料核心价值在于从海量资料中提炼有价资讯，但从近日小米机引爆的资安风暴可见，推动巨量资料将面临不少资安疑虑；运用巨量资料如何〞画红线〞，让民众安心，将是最大挑战。

--交通部观光局长谢谓君表示，正研议推出不受每日配额限制的〞高端团〞与〞奖励旅游〞，盼提升陆客团来台品质与消费金额。这项政策预计在大陆十一长假后推出。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。