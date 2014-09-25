《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
*工商时报：
--金管会保险局本月15日起全面禁止旧款利变寿险销售后，主要寿险公司已悄悄推出变型款利变寿险，表面上是终身或20年期以上，但保户第七年解约出场的投资报酬率拉高到2.19-2.2%以上，比旧款提前出场1.04-2.14%的投报率还要高。
--国发会表示，台湾的工作人口（15-64岁）自后年下滑，研拟中的〞人口变迁总体规划方案〞将参考德国〞工时银行〞松绑工时的相关限制，以提升妇女工作意愿，估计中高龄妇女劳参率一旦追平日、韩、星，即可增加36.4万人力，人力缺口即获纾解，此一方案将于11月呈报政院人口政策会报。
--开发金控 召开并购万泰银行后的首次法人说明会，针对外界关心下一合并标的是否为寿险，开发金总经理杨文钧指出，由于旗下万泰银可和任何一家保险公司合作，就商品来看，没有并购的必要，杨文钧也强调，目前开发金还能自求外部资金，暂时没有任何购标的和计画，但以后如果有好的标的，可以增加开发金股东权益报酬率(ROE)，〞我们不会不考虑〞。就直投寻求中长期资金的角度来看，保险公司确实就是个选项。
*经济日报：
--科技部长张善政表示，巨量资料核心价值在于从海量资料中提炼有价资讯，但从近日小米机引爆的资安风暴可见，推动巨量资料将面临不少资安疑虑；运用巨量资料如何〞画红线〞，让民众安心，将是最大挑战。
--交通部观光局长谢谓君表示，正研议推出不受每日配额限制的〞高端团〞与〞奖励旅游〞，盼提升陆客团来台品质与消费金额。这项政策预计在大陆十一长假后推出。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：