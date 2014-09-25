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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月25日

路透香港9月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7518港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数周三收高154.19,或0.9%,报17210.06点.标普500指数结束三日连跌，重回14日移动均
 线这一关键技术位之上，表明短期动能改善。
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       183.090    1.98      19861            14.193       0.23
 中国铝业                      10.500    1.94      27829             3.256       0.18
 中国移动                      61.800    1.63     260394            95.812       0.96
 中国人寿                      43.250    1.81      43571            22.351       0.68
 中石油                       134.810    3.29      28052            10.450       0.48
 中石化                        91.460    3.36      44517             7.090       0.00
 汇丰控股            <HSBC.K   53.310    0.00    1240000            82.650       0.42
 中电信                        64.870    5.65      22806             5.029      -0.23
 中国联通                      15.990    0.95      81053            12.395       0.12
 兖州煤业                       8.260    3.90      21967             6.403      -0.57
 华能国际                      46.670    2.62      10694             9.044       0.38
 南方航空                      16.970    0.59       3810             2.631       0.04
 东方航空                      16.310   -0.43       3113             2.529      -0.45
 中芯国际                       5.010   -0.79      20111             0.777      -0.42
 (完)

 (整理　赵红梅)
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