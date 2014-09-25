《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透香港9月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7518港元 ) 美股道琼工业指数周三收高154.19,或0.9%,报17210.06点.标普500指数结束三日连跌，重回14日移动均 线这一关键技术位之上，表明短期动能改善。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.090 1.98 19861 14.193 0.23 中国铝业 10.500 1.94 27829 3.256 0.18 中国移动 61.800 1.63 260394 95.812 0.96 中国人寿 43.250 1.81 43571 22.351 0.68 中石油 134.810 3.29 28052 10.450 0.48 中石化 91.460 3.36 44517 7.090 0.00 汇丰控股 <HSBC.K 53.310 0.00 1240000 82.650 0.42 中电信 64.870 5.65 22806 5.029 -0.23 中国联通 15.990 0.95 81053 12.395 0.12 兖州煤业 8.260 3.90 21967 6.403 -0.57 华能国际 46.670 2.62 10694 9.044 0.38 南方航空 16.970 0.59 3810 2.631 0.04 东方航空 16.310 -0.43 3113 2.529 -0.45 中芯国际 5.010 -0.79 20111 0.777 -0.42 (完) (整理 赵红梅)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：