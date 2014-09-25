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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:08 BJT

《路透峰会》俄罗斯2014/15年作物收成将超过一亿吨--农业部长

路透莫斯科9月24日 - 俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov周三表示，该国今年作物收成将超过一亿吨，为六年最高水准，其中至少包括5,600万吨小麦。

Fyodorov在路透俄罗斯投资峰会上接受采访时称，该国在2014/15年作物产量超过一亿吨的话，那么可出口作物余量为2,700-3,000万吨，其中小麦可能占70%的比重。

俄罗斯是全球最大小麦出口国之一，今年的粮食收成将为后苏联时期的第二高产量；在7月1日开始的2014/15销售年伊始，该国已出口990万吨粮食。

8月底时，农业部在致总理梅德韦杰夫的信中表示，在今年预计中一亿吨的作物产量中，如果出口量超过2,690万吨，那么进行出口限制可能是一种选项。

但数位官员表示，政府没有考虑出口禁令，这封信只是包含了与监管作物市场情况相关的一系列选项，而非提议。

Fyodorov在路透莫斯科办事处举行的峰会上表示，对于市场监管来说，他认为粮食出口禁令是“完全不可接受”的工具。

他补充称，俄罗斯正在考虑与中国合资建设两个项目：建设一条铁路运粮终端，并建立一个农工综合设施。

这位农业部长称，两个项目的谈判均处于初级阶段。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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