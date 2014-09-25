《香港重要政经日程》--9月25日-9月30日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
================== 今日重要政经消息=================
9月25日（周四）
-- 香港政府公布8月份进出口数字。
-- 卓能集团 公布全年业绩。
--10:00 CEC国际 股东周年大会。
--14:00 莱坊首次推出《2015年环球城市报告》记者会。
--15:30 国际家居零售 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月26日（周五）
--10:00 中科矿业 股东周年大会。
--15:00 神州资源 股东周年大会。
-- 香港资源 公布全年业绩。
9月29日（周一）
-- 公布8月份零售销售数字。
--15:30 黄河实业 股东周年大会。
-- 恒和集团 公布全年业绩。
-- 国藏集团 公布全年业绩。
-- 亨泰消费品 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
-- 圣马丁国际 公布全年业绩。
-- 蒙古矿业 公布全年业绩。
-- 敦沛金融 公布全年业绩。
-- 时计宝 公布全年业绩。
-- 寰宇国际 公布全年业绩。
9月30日（周二）
-- 香港金管局公布8月份M-3货币供应。
-- 香港金管局公布8月份外汇基金总资产。
*--10:00 沿海绿色家园 股东特别大会。
*--10:00 佳讯控股 股东周年大会。
*--11:00 英发国际 股东周年大会。
*--11:00 泰山石化 股东周年大会。
*--12:00 新华通讯 股东周年大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：