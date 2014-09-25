《新兴市场重要经济事件预告》--9月25日-10月2日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月25日(四)
菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行公布2014年亚洲发展前景的最新经济预估。(0130)
约翰内斯堡--南非财长Nhlanhla Nene在ABSIP颁奖典礼上发表讲话。
新德里--印度总理莫迪启动“印度制造”宣传活动(0500)，印度财长杰特利(Arun Jaitley)和贸易部长Nirmala Sitharaman也将参加活动。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
9月26日(五)
纽约--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话。(1200)
9月29日(一)
巴西利亚--巴西央行发布季度通胀报告，报告中该央行将提供2015和2016年最新宏观经济预估。(1130)
9月30日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)
圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)
10月1日(三)
暂无重要经济事件。
10月2日(四)
布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：