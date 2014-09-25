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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 08:34 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月25日-10月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月25日(四)

菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行公布2014年亚洲发展前景的最新经济预估。(0130)

约翰内斯堡--南非财长Nhlanhla Nene在ABSIP颁奖典礼上发表讲话。

新德里--印度总理莫迪启动“印度制造”宣传活动(0500)，印度财长杰特利(Arun Jaitley)和贸易部长Nirmala Sitharaman也将参加活动。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

9月26日(五)

纽约--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话。(1200)

9月29日(一)

巴西利亚--巴西央行发布季度通胀报告，报告中该央行将提供2015和2016年最新宏观经济预估。(1130)

9月30日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)

圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)

10月1日(三)

暂无重要经济事件。

10月2日(四)

布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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