中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1371元，上日收报6.1346元

更新版 1-中国汇市：人民币续盘整微收贬，市场等待欧洲央行利率决议

* 人民币续盘整微收贬，中间价跌至两周新低 * 午后市场出现中资大行大量结汇盘 * CNY基本跟随CNH走势，与美元关联减弱 * 市场等待欧洲央行利率决议 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周 新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反 而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌 幅。 他们并指出，今日稍晚欧洲央行会公布利率决议，市场预计其超宽松政策立场不变；而 中国监管层的意思市场已心领神会，预计仍将自觉维持汇率的小区间波动。 “午后中资大行一直在压，不知是结汇的客盘还是妈妈的意思。”一中资行交易员称。 她并表示，近期人民币走势与美元脱离，今晚欧洲央行会公布利率决议，但预计人民币 不会脱离区间盘整。 另有中资行交易员称，今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，大家就觉得两方价格会接 近；且忌惮监管层的干预，市场自觉将汇价维持在区间之内。