中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1371元，上日收报6.1346元

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8963元附近
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。
路透上海9月25日 - 中国人民币兑美元 周四开盘报6.1371元，上日收报6.1346元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.1371 6.1497 6.1346
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。
* 人民币续盘整微收贬，中间价跌至两周新低 * 午后市场出现中资大行大量结汇盘 * CNY基本跟随CNH走势，与美元关联减弱 * 市场等待欧洲央行利率决议 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周 新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反 而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌 幅。 他们并指出，今日稍晚欧洲央行会公布利率决议，市场预计其超宽松政策立场不变；而 中国监管层的意思市场已心领神会，预计仍将自觉维持汇率的小区间波动。 “午后中资大行一直在压，不知是结汇的客盘还是妈妈的意思。”一中资行交易员称。 她并表示，近期人民币走势与美元脱离，今晚欧洲央行会公布利率决议，但预计人民币 不会脱离区间盘整。 另有中资行交易员称，今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，大家就觉得两方价格会接 近；且忌惮监管层的干预，市场自觉将汇价维持在区间之内。
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。