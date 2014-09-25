国际油市：美国原油期货守在93美元附近，此前数据显示库存急降

瑞达期货：大连棕榈油1709合约反弹迹象显现，不过上方压力仍大
棕榈1709合约最近2个月维持振荡下行走势，在跌破5500元/吨关口后，继续受到空头打压而下行，目前跌至接近5000元/吨的大整数关口。从盘面看，5000元/吨一线有支撑，反弹迹象显现。不过上方压力仍大，反弹之路坎坷。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存意外减少，因进口下滑至四个月最低位。
截至9月19日止的一周，美国原油库存 减少430万桶，让分析师跌破眼镜，分析师原预估为增加38.6万桶。
美国军机周三对伊斯兰国(Islamic State, IS)在叙利亚的据点进行第二天的空袭，但此举未能阻挡武装份子进占库尔德族地区的行动，逃离的难民表示，当地村庄遭焚毁，人质被斩首。 。
新加坡的Pavilion Energy表示，已签订两份液态天然气的长期合约，以亚洲为交易与供应对象，加上之前的合约，这家国营企业意在成为全球市场的供应者。
巴西国营石油企业Petroleo Brasileiro SA 在巴西外海探勘一处油气田潜力时，从一个已钻探油井发现了天然气。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/李婷仪)
棕榈1709合约最近2个月维持振荡下行走势，在跌破5500元/吨关口后，继续受到空头打压而下行，目前跌至接近5000元/吨的大整数关口。从盘面看，5000元/吨一线有支撑，反弹迹象显现。不过上方压力仍大，反弹之路坎坷。
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
沪镍自从3月上旬大跌之后，一直处于弱势运行状态。从影响沪镍价格的几个因素分析，笔者认为，无论是从基本面来看还是技术面看，沪镍无疑仍是有色金属中走势最弱的一个品种。短期来看，沪镍走弱的情况难以改变。