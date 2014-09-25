国际油市：美国原油期货守在93美元附近，此前数据显示库存急降

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存意外减少，因进口下滑至四个月最低位。

截至9月19日止的一周，美国原油库存 减少430万桶，让分析师跌破眼镜，分析师原预估为增加38.6万桶。

美国军机周三对伊斯兰国(Islamic State, IS)在叙利亚的据点进行第二天的空袭，但此举未能阻挡武装份子进占库尔德族地区的行动，逃离的难民表示，当地村庄遭焚毁，人质被斩首。 。

新加坡的Pavilion Energy表示，已签订两份液态天然气的长期合约，以亚洲为交易与供应对象，加上之前的合约，这家国营企业意在成为全球市场的供应者。

巴西国营石油企业Petroleo Brasileiro SA 在巴西外海探勘一处油气田潜力时，从一个已钻探油井发现了天然气。(完)

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