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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:09 BJT

金属期市：伦铜在三个月低位上方持稳，欧美央行官员言论提供支撑

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储在撤除货币政策刺激举措时应当“格外耐心”，即便这样一来会让通胀率略微高于联储2%的目标水平。

美国8月新屋销售激增至逾六年来最高，表明房市复苏仍在轨道上。

瑞士商品交易所Mercuria聘用一位新的全球金属交易部主管，并默默地准备进入新市场，进一步挑战嘉能可和托克(Trafigura)等金属业巨头。

国际货币基金组织(IMF)表示，中国2015年经济增长速度可能快于此前预期，淡化中国房地产市场降温的风险。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/龚芳)
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