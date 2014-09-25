《分析》中国央行小幅净回笼微调资金面，宽松猛药后静观疗效

* 央行公开市场本周转为小幅净回笼

* 季末前资金持续宽松，正回购略加力微调

* 正回购利率止跌走稳，宽松猛药后需观察效果

* 正回购总量调节作用弱化，侧重价格引导

作者 边竞

路透上海9月25日 - 中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，本周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

业内人士并指出，随着央行补充基础货币的工具日渐多样，公开市场正回购操作在总量调节方面的作用有所弱化，更多地只是微调资金面，而其侧重在价格引导方面的作用则更为突出。

“还好吧，（正回购）这么点量，季末没什么问题了，现在就看（正回购）价格了，”广发银行高级交易员颜岩称。

招商证券宏观研究主管谢亚轩则谈到，货币政策上央行在最近的做法上已经很明确了，仍然不希望用传统的降准降息方式，但是SLF投放的5,000亿以及正回购利率的下调，其实都在原有的政策基础上做了进一步推进。

经济走弱促中国央行定向宽松上周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。

央行本周二和周四均分别进行了180亿元人民币正回购操作，期限仍为14天，中标利率则在上周四大幅下行20个基点(bp)后走稳，均持平于3.50%。本周公开市场有250亿元到期资金投放，全部为正回购。据此计算，本周净回笼110亿元；上周则为净投放80亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pew72w

**政策加码后需观察效果**

在SLF大规模放水后，季末资金面已有充分保证，而其对经济的刺激效果如何，央行也需要一段观察期。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红指出，如果加上今日的国库现金定存到期，本周回笼的规模还不算小，但资金面仍然比较宽松。在这种情况下，央行在公开市场适度收一收也在情理之中。

她并称，从正回购利率走稳以及货币市场利率走势来看，央行在引导利率的下行幅度上也还是比较谨慎的。

谢亚轩表示，货币政策的逻辑并没有变，一方面外汇占款的低速增长，需要用数量化的手段弥补基础货币的缺口；另一方面，也需要释放政策信号，以稳定就业和经济预期。

对于央行是否会在四季度调降存款准备金率，谢亚轩认为，理论上有可能，但考虑到政治政策层面，可能性又下降了，“5,000亿的SLF，再考虑到之前的定向降准，其实和降准的效果是一样的。”

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。

**季末前逆回购料仍不出鞘**

下周国庆长假将至，尽管又逢三季末，但在SLF强力支持以及9月财政资金投放等因素的配合下，资金面应无虞，公开市场操作料难现转向，逆回购仍不出鞘。

澳新银行中国经济师周浩指出，目前流动性状况总体仍维持宽松，但今天央行继续进行正回购可能会令市场略感失望，因为此前市场对于本周重启逆回购操作有所预期。

黄艳红则认为，公开市场回购目前更多的是价格指导工具，在量的调节上主要靠SLF和PSL(抵押补充贷款)这类工具，不过这造成的一个难度就是，“大家不太好算流动性（变化），但资金面应该是好的。”

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 180

（周四） 180

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 250

逆回购到期 --

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