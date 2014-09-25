《香港报摘》--其他报纸重要消息9月25日

* 明报：

--美国最大的点评网站Yelp宣布将登陆香港市场。Yelp新兴市场副总裁Miriam Warren接受访问时称，将在本港主力发展Yelper社群，暂时不以赚钱为目标，网站没有广告。

--新股市场互见荣辱，中广核美亚 昨日截飞，市传公开发售超购400倍、冻结资金逾700亿港元，今日挂牌的内地饼乾制造商嘉士利 昨暗盘亦升一成，与同日开始招股的内地女装零售商拉夏贝尔 ，孖展（保证金）认购冷淡形成强烈对比。

* 星岛日报：

--南京熊猫电子 公布，收到控股股东熊猫集团通知，熊猫集团各股东已就熊猫集团股权重组事宜通过书面决议，熊猫电子明日复牌。

--香港电讯 公布，旗下国际业务单位PCCW Global与马达加斯加电讯营运商Telecom Malagasy(Telma)签署该国首个国际多协定标号交换(MPLS)网络互连协议。

* 苹果日报：

--利福 及利福地产 昨日在开市前双双停牌，利福中午刊发公告，指停牌是以待发出有关控股股东Real Reward Limited（RR）、一宗交易的内幕消息公告。有基金经理估计，交易应该涉及RR的两大股东、即刘銮鸿家族及郑家纯家族的股份摊分交易。

--随着经济发展进程，香港金融界就《中港更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充措施提出九项有关银行、证券、期货管理和保险业的CEPA补充措施的建议，包括仿效上海自贸区订立「负面清单」，以界定两地政府尤许的金融业务。

* 东方日报：

--高盛调低明年中国经济增长预测0.5个百分点至7.1%，并调低明年香港经济增长预测，由4.4%狠削至2.9%，原因是香港与内地经济关系密切，同时人口老化等带来负面影响。

* 文汇报：

--天工国际 昨公布，与欧洲一家特殊钢制造和销售公司签订产品订单，该公司将在未来5个月至6个月内向其购买价值约1,000万欧元(约9,956万港元)的模具钢和高速钢产品。

* 大公报：

--香港积金局早前就设立核心基金作公众谘询，谘询期将于本月底（30日）届满。对于业界有意见指核心基金收费上限定于0.75%太低，积金局执行董事（监理）许慧仪表示，除业界外，其他强积金的持份者均希望调低收费，目前各界对收费上限定于0.75%不太抗拒。她又认为，收费上限并非不合理，因为统一核心基金的管理方法可以增加规模效应。（完）