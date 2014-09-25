《香港报摘》--其他报纸重要消息9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 明报：
--美国最大的点评网站Yelp宣布将登陆香港市场。Yelp新兴市场副总裁Miriam Warren接受访问时称，将在本港主力发展Yelper社群，暂时不以赚钱为目标，网站没有广告。
--新股市场互见荣辱，中广核美亚 昨日截飞，市传公开发售超购400倍、冻结资金逾700亿港元，今日挂牌的内地饼乾制造商嘉士利 昨暗盘亦升一成，与同日开始招股的内地女装零售商拉夏贝尔 ，孖展（保证金）认购冷淡形成强烈对比。
* 星岛日报：
--南京熊猫电子 公布，收到控股股东熊猫集团通知，熊猫集团各股东已就熊猫集团股权重组事宜通过书面决议，熊猫电子明日复牌。
--香港电讯 公布，旗下国际业务单位PCCW Global与马达加斯加电讯营运商Telecom Malagasy(Telma)签署该国首个国际多协定标号交换(MPLS)网络互连协议。
* 苹果日报：
--利福 及利福地产 昨日在开市前双双停牌，利福中午刊发公告，指停牌是以待发出有关控股股东Real Reward Limited（RR）、一宗交易的内幕消息公告。有基金经理估计，交易应该涉及RR的两大股东、即刘銮鸿家族及郑家纯家族的股份摊分交易。
--随着经济发展进程，香港金融界就《中港更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充措施提出九项有关银行、证券、期货管理和保险业的CEPA补充措施的建议，包括仿效上海自贸区订立「负面清单」，以界定两地政府尤许的金融业务。
* 东方日报：
--高盛调低明年中国经济增长预测0.5个百分点至7.1%，并调低明年香港经济增长预测，由4.4%狠削至2.9%，原因是香港与内地经济关系密切，同时人口老化等带来负面影响。
* 文汇报：
--天工国际 昨公布，与欧洲一家特殊钢制造和销售公司签订产品订单，该公司将在未来5个月至6个月内向其购买价值约1,000万欧元(约9,956万港元)的模具钢和高速钢产品。
* 大公报：
--香港积金局早前就设立核心基金作公众谘询，谘询期将于本月底（30日）届满。对于业界有意见指核心基金收费上限定于0.75%太低，积金局执行董事（监理）许慧仪表示，除业界外，其他强积金的持份者均希望调低收费，目前各界对收费上限定于0.75%不太抗拒。她又认为，收费上限并非不合理，因为统一核心基金的管理方法可以增加规模效应。（完）
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：