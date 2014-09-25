《中国报摘》--其他报纸重要消息9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
**上海证券报**
--在三年期定增产品“去杠杆”之后，监管层对一年期定向增发产品也提出了新要求，从投行人士处获悉，发行人和主承销商的非关联方可以审慎参与，允许结构化产品参与，但是发行人关联方不能通过资管产品等通道认购。
**第一财经日报**
--金隅股份 公告称，收到银行间市场交易商协会接受注册通知书，接受公司额度为35亿元的中期票据注册，由民生银行和南京银行任联席主承销商。此为近年来房地产上市企业中第一家获准发行中票的开发商。
**21世纪经济报道**
--据参与上海文广(SMG)上市公司路演的机构投资方透露，百视通 与东方明珠 合并后的新上市公司，将伴随一项100亿元的非公开股票发行预案，阿里巴巴集团 有望战略入股上市公司，入股金额在数十亿元量级，SMG希望借定增及引入阿里实现重组后上市公司向互联网业务的转型。
**东方早报**
--从权威人士处获悉，全球半导体巨头英特尔 拟投资15亿美元取得清华紫光集团20%的股份，双方周五将正式宣布。
--记者从接近央企人士处获悉，北京某上市央企正在推进混改项目，黑石集团有望出资参与，该项目仍在洽谈中，黑石集团初步出资意向约在2亿-3亿美元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：