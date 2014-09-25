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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:02 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月25日

**上海证券报**

--在三年期定增产品“去杠杆”之后，监管层对一年期定向增发产品也提出了新要求，从投行人士处获悉，发行人和主承销商的非关联方可以审慎参与，允许结构化产品参与，但是发行人关联方不能通过资管产品等通道认购。

**第一财经日报**

--金隅股份 公告称，收到银行间市场交易商协会接受注册通知书，接受公司额度为35亿元的中期票据注册，由民生银行和南京银行任联席主承销商。此为近年来房地产上市企业中第一家获准发行中票的开发商。

**21世纪经济报道**

--据参与上海文广(SMG)上市公司路演的机构投资方透露，百视通 与东方明珠 合并后的新上市公司，将伴随一项100亿元的非公开股票发行预案，阿里巴巴集团 有望战略入股上市公司，入股金额在数十亿元量级，SMG希望借定增及引入阿里实现重组后上市公司向互联网业务的转型。

**东方早报**

--从权威人士处获悉，全球半导体巨头英特尔 拟投资15亿美元取得清华紫光集团20%的股份，双方周五将正式宣布。

--记者从接近央企人士处获悉，北京某上市央企正在推进混改项目，黑石集团有望出资参与，该项目仍在洽谈中，黑石集团初步出资意向约在2亿-3亿美元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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