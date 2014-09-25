港报财经评论：内地A股Animal Spirits升温--信报9月25日

内地A股Animal Spirits升温/ 习广思

昨天港股开市前，大家都把焦点放在欧美股市隔晚大跌，怎料中国内地股市不声不响，吓你一惊，上证综指全日升了1.47%，沪深300指数更升了1.77%，两市成交接近3,900亿人民币，以收市价2,343点计，已升至2013年3月以来的高位，看来中国内地散户的animal spirits已启动了。尽管经济疲软，整体经济负债过高的问题尚未有出路，但只要投资者相信有前景，肯把钱堆入市场，股价自然就会升，十分简单。上证综指走势与A股每周新增投资者账户比较，根据中登公司的数据，最新一周新开户人数上升至21.7万，为2012年3月以来的新高；本月首3周累积新开户已达55.8万人，大有机会超越8月的64.4万人。

中国内地股市的成交有80%来自散户，所以，老散重回市场，有利股市的购买力。有一位在港的中资大行老友茶余饭后讲开，在中国内地电邮的早晨报告就达500万份，对香港人来说真是好难想像。不过，以中国内地的有效股票账户达1.78亿个，是香港人口的20倍，这又不算多，所以，“沪港通”的潜力有多大，都好难凭我们过往的经验去理解。所谓animal spirits，是著名经济学家凯恩斯在他的名着《就业、利率和货币总论》中引用过，是说人很多正面的行为不是用数学计算的结果，而是人自发的乐观情绪促成的，animal spirits是一种要作为的欲望，不是将效益数量化后乘以出现的机会率计算得来。这也与温总在金融海啸水深火热时提出“信心比黄金重要”的名言，如出一辙；当然，事后回想，四万亿刺激经济方案带来了无穷的后患。这也是凯恩斯学派的政策受人诟病之处。

姑勿论如何，炒股第一条要有liquidity，第二条就要有animal spirits。欧洲人有游资，但无信心；美国人有钱有信心；中国人比较似美国人，天性好冒险。与2007年相比，今天A股散户的animal spirits只是起步不久，当年一周的新增开户人数超过百万人。单睇A股的股价图及成交，短线相信仍会继续上升，起码炒到“沪港通”开通。人在市场，炒股有时要用脑，有时随心而为。不过，当你用脑的时候，就会见到经济改革前路多艰。(B01)

........................................................

圆汇随时回升至104/ 苏子

根据日本央行的统计，日圆的实质有效汇率在今年初已贬值至1982年11月以下新低。彭博在本周初报道，曾于2003至08年间担任日本央行副行长的岩田一政作出警告指出，目前日圆的贬值势头，恐怕会压缩日本家庭的实质购买力和日本企业的获利能力，最终只会使到日本经济再次陷入衰退的局面。事实上，在上月29日至本月12日，Wikkei Research为Thomson Reuters所造的调查便显示，在受访的日本企业里，有75%竟然表示他们并不希望看见美元兑日圆升至104日圆水平以上，反映岩田一政所作出的警号并不是信口开河的。原来日圆这两年来的大幅贬值，对日本经济并未能带来目前不少投资者所希望见到的，可以促进日本经济复苏的步伐，而且结果反而是带来反效果——即可能再次陷入衰退的局面。

另留意，上述的调查结果亦显示，有高达47%的受访企业认为美元兑日圆处于100至104日圆区域是最理想的。此外，目前日本的贸赤，根据美联社的报道，截至上月已经到达9485亿日圆，并已是连续26个月出现赤字，换言之，即这两年多来日圆的大幅贬值，对日本的贸易状况全无帮助之余，反而持续转差。故在美元兑日圆已经迫近110日圆心理关口，同时日圆实质有效汇率亦已贬值至30多年来新低水平的大前提下，稍后美元兑日圆会否如众多日本企业所希望看到的，即返回100至104日圆的理想区域？值得留意。

由于美元兑日圆在110日圆心理关口前的阻力实在不少，在美元上升动力已见缓和下，稍后美元兑日圆伺机向下调整的机会极高。若美元兑日圆调整今年以来升幅的61.8%及76.4%，目标分别为104.06日圆及102.79日圆。此两大调整目标刚好落在上述日本众多企业认同的理想区域。如稍后美元兑日圆失守10天平均线支持，小心随后将朝着此理想目标区迈进。(B13)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘