港报财经评论：港股有转机，注视反弹力--经济日报9月25日

港股有转机，注视反弹力/ 林瑞芬

A股走势不差，奈何欧、美股市走势疲弱，港股纵有条件见短期底，但反弹力有限。恒指昨收23,921，升0.35%；国指升1.4%至10,716，成交额752亿港元。恒指在连续十二枝阴烛后终见微光，配合节气，周二“秋分”日为跌势转折的可能点，周五恒指如能重上24,000收市，短期底大可假设在23,500前已筑，回升24,500楼上为再展升浪的初步讯号。国指而论，守稳10,500仍保留一线生机，回升至11,000楼上为再展升浪的初步讯号。不过，平心而论，看港股昨日的反弹表现，如上周，中段强恒指一度弹224点但近尾市转弱，收窄升幅至84点，微观此段时间乃接合欧洲股市开市表现，反映当地最近股市不济的拖累。欧、美股市有所喘跌势，方能较明确判断港股调整势已完成，不然，暂只能估有弱势的超卖反弹，恒指阻于24,500，国指阻于11,000。

常言道炒股买前景，股价现价的折射点，不是过去，而是未来的预期。炒卖的捕捉时机，就往往很讲究，很多时候是需要大胆假设，小心求证。印证为例，中移动 股价9月高见102.2港元（昨收市价94.9港元），当时大券商以预期4G的上客量表现将胜中国联通 及中电信 ，那时大家都是估估下，但今周又发三间电讯商的客户增长数据，愈来愈多数据显示中移动在4G客量上的增长胜其他。

中移动在过去3个月，4G上客量不断增加，分别为910万、650万及580万，巴克莱资本预期年底4G客户量可达5,000万，意味在9月或以后每月平均有510万之升幅，这争回不少市场。联通上客方面，在3G及4G方面则录得130万之升幅，较6月及7月时的300万及250万更低，虽然2G客量负增长之数字较早两个月少，但整体增长亦只有60万，较6月及7月份的170万及90万为低。中电信方面，8月3G及4G方面录得150万之上客量增长，整体上客量亦由负转正，有50万名升幅，但相对中移动输蚀，需要在未来靠FDD-LTE试点扩张提升客量。从而又会引伸一个炒预期前景问题，中移动的上客量或又因此被遏抑。所以，股价现价的折射点，不是过去，而是未来的预期。由中移动发展国产4G制式那天开始，其实已认定为国家最终认受的主制式，经过多年发展已成熟，其未来的4G上客量将仍望有爆炸性的增长。(B06)

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汽车股盈利，双位数增长/ 余少文

国指反弹，阻力是10,900点。至于中国内地经济增长可能低于7.5%，汽车需求也会降至单位数增长，但相信无阻汽车股今明两年盈利双位数增长。A股昨日显着反弹，上证升1.5%，收报2,343点。而国企指数升147点或1.4%，收报10,716点，成交额121亿港元，但有67%主板H股随大市回升，又以物流、军工等概念股表现较佳；至于红筹指数升28点或0.6%，收报4,614点，成交额只有49亿港元。

虽然国指走高，过去三日走势守100天平均线之余，形成一个“早晨之星”，如反弹，上周反弹高位10,949点是阻力所在。由于20天平均线短期会跟随10天平均线跌穿50天平均线，发出另一个利淡讯号，故指数要放量升越11,000点，即升越各平均线并且要企稳，才可以扭转近期跌势。不过国指或要多跌一会，跌至10,200点水平才结束9月的调整。若然国指如预期般继续跌，不妨等买证券、保险、节能环保股等，另见仪征化纤 获注资后，股价显着走高，不妨留意同系的中石化冠德 ，同样有注资概念。至于眼见中国天然气 刚开始发展中国内地天然气业务，业务仍未开展，股价已翻几番，不排除天然气股又有炒味，不如留意有实际天然气业务兼同样积极发展项目的股份，如中裕燃气 、天津津燃 等。

至于中国内地下半年经济可能下滑，对大市的影响，要看沪港通能否撑得住。但经济下滑也似乎反映汽车需求也放缓，因为见到中国内地今年首八个月汽车产销量分别完成1,522万辆和1,502万辆，较去年同期升9%和8%。尽管5月至8月的汽车销量不及第一季，但年中是淡季，销情一向普通，但9月开始是旺季，除非销量下滑，否则可以支持汽车股第四季的表现。实际上，9月至12月销量合计只要达到700万辆，2014年汽车销量便可以超越去年的2,198万辆历史高位，即每个月平均销量174万辆；若然今年汽车销量增长要有10%，则未来四个月，每个月销量要达229万辆，这是月度新高，也是艰巨任务，故要有心理准备今年汽车销量只有单位数增长，故汽车股今年业绩应会表现不一。(B05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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