港报社评：占中刻日行动，期望和平落幕--明报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
香港占中发起人戴耀廷在Facebook 撰文，暗示10月1日国庆日发起＂占领中环＂行动，争取符合国际标准的普选，这项酝酿已久、在社会上引发极大争议的群众运动已如箭在弦。占中被贴上公民抗命与当权者对决以争取民主普选的标签，而中环是香港首善之区，占中将带来的影响，关乎社会稳定与经济繁荣。由于兹事体大，以目前的社会氛围，难以估计届时有多少人参加占中，或有多少市民到中环聚集，只能期望参加者秉承港人在游行示威的理性传统，让这次占中和平有序进行，使香港毋须承受动乱的冲击。
值得关注者，是占中＂入闸＂全面敞开，则参加者龙蛇混杂，占中能否在理性和平非暴力之下进行，就成为悬念。占中发起人表示会安排义工纠察、核心支持者分布抗争场地不同区域，以维持秩序，不过，经过5月6日商讨日，激进势力轻而易举就＂攻破＂那些规则程序，难道蓄意滋事者在中环就那么容易被喝止？原本爱与和平的占中运动，将因此埋下使人不安的因素。
今次占中，选择在国庆假期进行，相信对市面交通、中环商业活动的影响，可以减至最低，权力当局对占中应该保持警戒，但是宜以平常心看待，警队执法应以最大容忍、克制处理；当然，参加占中的人、围观的人勿制造状况，以免惹人口实。至于那些对占中咬住不放的团体，此时此刻更应克制，让占中和平顺利进行，就是最大的爱国爱港行径，否则就会成为乱港元凶。(A06)
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：