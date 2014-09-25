港报社评：占中刻日行动，期望和平落幕--明报9月25日

香港占中发起人戴耀廷在Facebook 撰文，暗示10月1日国庆日发起＂占领中环＂行动，争取符合国际标准的普选，这项酝酿已久、在社会上引发极大争议的群众运动已如箭在弦。占中被贴上公民抗命与当权者对决以争取民主普选的标签，而中环是香港首善之区，占中将带来的影响，关乎社会稳定与经济繁荣。由于兹事体大，以目前的社会氛围，难以估计届时有多少人参加占中，或有多少市民到中环聚集，只能期望参加者秉承港人在游行示威的理性传统，让这次占中和平有序进行，使香港毋须承受动乱的冲击。

值得关注者，是占中＂入闸＂全面敞开，则参加者龙蛇混杂，占中能否在理性和平非暴力之下进行，就成为悬念。占中发起人表示会安排义工纠察、核心支持者分布抗争场地不同区域，以维持秩序，不过，经过5月6日商讨日，激进势力轻而易举就＂攻破＂那些规则程序，难道蓄意滋事者在中环就那么容易被喝止？原本爱与和平的占中运动，将因此埋下使人不安的因素。

今次占中，选择在国庆假期进行，相信对市面交通、中环商业活动的影响，可以减至最低，权力当局对占中应该保持警戒，但是宜以平常心看待，警队执法应以最大容忍、克制处理；当然，参加占中的人、围观的人勿制造状况，以免惹人口实。至于那些对占中咬住不放的团体，此时此刻更应克制，让占中和平顺利进行，就是最大的爱国爱港行径，否则就会成为乱港元凶。(A06)