港报社评：向听障＂艇王＂偷师--星岛日报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
出身沙田村屋的骆坤海，昨日在南韩仁川勇夺本港历来首面亚洲运动会划艇金牌，成为＂牛下女车神＂李慧诗后，又一位本届亚运夺标选手，而且与李慧诗一样值得成为励志榜样。
这位＂香港艇王＂在队中比较低调，5年前在本港主办东亚运动会＂创造传奇一刻＂的丰收年，是芸芸获奖港队成员之一，获得两面铜牌，包括男子轻量级单人艇和双人双桨艇，但在翌年的广州亚运会，他与奖牌无缘，状态一度低沉，最后终于克服障碍，昨日成就香港亚运划艇第1金。
在体育生涯方面，本港划艇运动员水平已经处于亚洲前列，但是未能与单车、乒乓球和羽毛球队的世界水平相比，划艇在亚洲属于比较冷门的体育项目，中国等体育强国又少派一线运动员角逐亚运，包括骆坤海在内的本港划艇队，还需要不断提升实力。
今天社会不乏＂王子公主病＂的例子，骆坤海展示了克服自己先天缺陷和后天掣肘的抗逆能力，紧盯目标，以勤补拙，结果划出成绩，为港争光，当初反对他花太多时间练艇的家人，今天以他为荣。
骆坤海的成功，是靠自己的努力，同时也得力于社会的慧眼和栽培。＂赢在起跑线＂的孩子毕竟只能占社会小部分，很多青少年读书并不出色，需要家庭和学校发掘他们的长处，珍惜扶持，以免他们的长处在倒模式的要求下受到埋没，自暴自弃。就算不是所有人都能够得到亚运冠军，但是能够发挥所长贡献社会，已经跑好了每个人的马拉松。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：