港报社评：向听障＂艇王＂偷师--星岛日报9月25日

出身沙田村屋的骆坤海，昨日在南韩仁川勇夺本港历来首面亚洲运动会划艇金牌，成为＂牛下女车神＂李慧诗后，又一位本届亚运夺标选手，而且与李慧诗一样值得成为励志榜样。

这位＂香港艇王＂在队中比较低调，5年前在本港主办东亚运动会＂创造传奇一刻＂的丰收年，是芸芸获奖港队成员之一，获得两面铜牌，包括男子轻量级单人艇和双人双桨艇，但在翌年的广州亚运会，他与奖牌无缘，状态一度低沉，最后终于克服障碍，昨日成就香港亚运划艇第1金。

在体育生涯方面，本港划艇运动员水平已经处于亚洲前列，但是未能与单车、乒乓球和羽毛球队的世界水平相比，划艇在亚洲属于比较冷门的体育项目，中国等体育强国又少派一线运动员角逐亚运，包括骆坤海在内的本港划艇队，还需要不断提升实力。

今天社会不乏＂王子公主病＂的例子，骆坤海展示了克服自己先天缺陷和后天掣肘的抗逆能力，紧盯目标，以勤补拙，结果划出成绩，为港争光，当初反对他花太多时间练艇的家人，今天以他为荣。

骆坤海的成功，是靠自己的努力，同时也得力于社会的慧眼和栽培。＂赢在起跑线＂的孩子毕竟只能占社会小部分，很多青少年读书并不出色，需要家庭和学校发掘他们的长处，珍惜扶持，以免他们的长处在倒模式的要求下受到埋没，自暴自弃。就算不是所有人都能够得到亚运冠军，但是能够发挥所长贡献社会，已经跑好了每个人的马拉松。(A06)