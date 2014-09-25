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货币新闻 | 2014年 9月 25日 星期四 09:14 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第二日扬升，因出口前景更佳

11月大豆期货 持稳于9.37美元，周三收盘接近持平。

在下周美国农业部公布季度库存及在9月30日公布小粒谷物简报前，一些投资者开始轧平部位。

美国农业部一周出口销售数据将于周四公布，该报告料将显示，在上周中国一贸易代表团访美后，至少已销售150万吨大豆。

Commodity Weather Group表示，本周美国中西部预计仅有小雨，这应使农户加快收割进程。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 481.50 1.25 +0.26% +1.16% 527.27 29

CBOT玉米 329.75 0.25 +0.08% +1.38% 362.99 34

CBOT大豆 937.00 0.25 +0.03% +0.08% 1004.63 19

CBOT稻米 $12.73 -$0.01 -0.04% +0.51% $12.68 59

美国原油 $92.79 -$0.01 -0.01% +1.34% $93.79 48

汇率

欧元/美元 $1.278 $0.000 -0.02% -0.53%

美元/澳元 0.886 -0.002 -0.26% +0.21%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 徐文焰/于春红; 审校 孙茉莉/李爽)
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