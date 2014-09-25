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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:03 BJT

港报社评：卖地要达标，港府施力港铁要巧--经济日报9月25日

港府昨公布下季卖地计划，全年供地目标似达标在望，惟此仍端视港铁项目能否顺利释出。港府须在港铁与发展商角力中谋求平衡，并预留土地，一旦港铁项目流标可即时填补缺口。

　　港府昨公布今年10月至12月的新一季卖地计划，拟推6幅私楼住宅用地，加上港铁与市建局等项目，下季推地可建住宅约6,700伙，多于今季约5,000伙。总括而言，此卖地计划有喜亦有忧。

　　港府固应发挥作为港铁大股东的影响力，促港铁在招标条款，如与发展商的分红方式、补地价安排等增加弹性，以增发展商承接意愿。毕竟港铁取得上述物业发展权多年，如今已显着升值，明年更要面对美国加息风险，若港铁继续惜售，既不符大股东港府望加快供地的目标，亦未必符小股东利益。

　　惟港府对港铁施加影响力亦需谨慎，因发展商可能乘政府推地心切，藉机向港铁压价，故港铁的招标条款必须松紧有度，避免惹公众感港府迫港铁将土地「贱卖」地产商之嫌，徒添不必要折腾。

　　且港府还要有后备方案，一旦港铁项目再流标，在本财政年度最后一季推出其他土地填补缺口，避免土地供应不达标，添楼价升压，甚至挫损公众对港府供地的信心。港府在持续供应土地上既要有意志，更要有手段，楼市才有望逐步趋向健康发展。(A14)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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