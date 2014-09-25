港报社评：卖地要达标，港府施力港铁要巧--经济日报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
港府昨公布下季卖地计划，全年供地目标似达标在望，惟此仍端视港铁项目能否顺利释出。港府须在港铁与发展商角力中谋求平衡，并预留土地，一旦港铁项目流标可即时填补缺口。
港府昨公布今年10月至12月的新一季卖地计划，拟推6幅私楼住宅用地，加上港铁与市建局等项目，下季推地可建住宅约6,700伙，多于今季约5,000伙。总括而言，此卖地计划有喜亦有忧。
港府固应发挥作为港铁大股东的影响力，促港铁在招标条款，如与发展商的分红方式、补地价安排等增加弹性，以增发展商承接意愿。毕竟港铁取得上述物业发展权多年，如今已显着升值，明年更要面对美国加息风险，若港铁继续惜售，既不符大股东港府望加快供地的目标，亦未必符小股东利益。
惟港府对港铁施加影响力亦需谨慎，因发展商可能乘政府推地心切，藉机向港铁压价，故港铁的招标条款必须松紧有度，避免惹公众感港府迫港铁将土地「贱卖」地产商之嫌，徒添不必要折腾。
且港府还要有后备方案，一旦港铁项目再流标，在本财政年度最后一季推出其他土地填补缺口，避免土地供应不达标，添楼价升压，甚至挫损公众对港府供地的信心。港府在持续供应土地上既要有意志，更要有手段，楼市才有望逐步趋向健康发展。(A14)
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：