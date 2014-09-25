港报社评：普选如穿鞋，合脚最重要--文汇报9月25日

中国国家主席习近平在北京会见香港工商界专业界访京团，在谈及香港特首普选问题时指出，普选必须合乎中国国情和香港区情，又比喻说，＂鞋子合不合脚，自己穿着才知道＂。习近平以形象生动的语言，讲清＂普选如穿鞋，合脚最重要＂的道理。事实上，普选没有放之四海而皆准的模式，香港的普选模式必须符合中国国情和香港区情，按照基本法和人大决定办事。

香港回归祖国之后，根据基本法规定实行＂一国两制＂，＂一国＂是前提，香港特区与中央政府是地方与中央的从属关系。作为一个地方行政区，香港普选只是地方性的选举，不可能以＂主权国家＂的普选模式去推行，必须在基本法和人大决定的框架下推行。

回归以来，的民主发展迅速。按照基本法和人大决定的规定，香港在回归20年的时候就可以落实香港特首普选，足以证明中国对推进香港民主的诚意和决心。落实普选，关键是要全面准确理解和贯彻＂一国两制＂方针，维护基本法权威。基本法和人大决定是宪制性的法律，必须得到尊重和严格遵守。目前，香港有人煽动罢课、＂占中＂，企图以违法暴力的抗争对抗人大决定，离开基本法另搞一套，这是拆毁通向普选的正轨。香港社会各界必须认真领会、贯彻习近平主席重要讲话的精神，与中国、特区政府共同努力，坚决反对任何违反基本法及损害香港法治的言行，支持特区政府依法处置各种破坏社会秩序的违法活动，维护香港的繁荣稳定，推动普选顺利落实。(A06)