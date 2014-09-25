港报社评：普选如穿鞋，合脚最重要--文汇报9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
中国国家主席习近平在北京会见香港工商界专业界访京团，在谈及香港特首普选问题时指出，普选必须合乎中国国情和香港区情，又比喻说，＂鞋子合不合脚，自己穿着才知道＂。习近平以形象生动的语言，讲清＂普选如穿鞋，合脚最重要＂的道理。事实上，普选没有放之四海而皆准的模式，香港的普选模式必须符合中国国情和香港区情，按照基本法和人大决定办事。
香港回归祖国之后，根据基本法规定实行＂一国两制＂，＂一国＂是前提，香港特区与中央政府是地方与中央的从属关系。作为一个地方行政区，香港普选只是地方性的选举，不可能以＂主权国家＂的普选模式去推行，必须在基本法和人大决定的框架下推行。
回归以来，的民主发展迅速。按照基本法和人大决定的规定，香港在回归20年的时候就可以落实香港特首普选，足以证明中国对推进香港民主的诚意和决心。落实普选，关键是要全面准确理解和贯彻＂一国两制＂方针，维护基本法权威。基本法和人大决定是宪制性的法律，必须得到尊重和严格遵守。目前，香港有人煽动罢课、＂占中＂，企图以违法暴力的抗争对抗人大决定，离开基本法另搞一套，这是拆毁通向普选的正轨。香港社会各界必须认真领会、贯彻习近平主席重要讲话的精神，与中国、特区政府共同努力，坚决反对任何违反基本法及损害香港法治的言行，支持特区政府依法处置各种破坏社会秩序的违法活动，维护香港的繁荣稳定，推动普选顺利落实。(A06)
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：