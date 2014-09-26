《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国淮南矿业集团30亿元人民币九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 中国电力投资集团35亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和北京银行主承 五矿股份20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 河南能源化工集团35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和工商银行主承 中天科技 2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁13亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 中外运长航集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和浦发银行主承 河北建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 酒泉钢铁集团24亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 天能电池集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)企业债簿记建档(主体评级AA)，新时代证券主承 浦发银行 10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 浦发银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6799% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006% 兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7008% 兴业银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7502% 萧山农合5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002% 上饶银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部224.5亿元一年期固息国债140022，票面利率3.71% 鄞州银行13.5亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421007，票面利率6.85% 登封电厂集团3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480482，票面利率6.51% 青岛胶州发展11.5亿元七年期固息债1480502，票面利率6.33% 杭州地铁集团50亿元10年期固息债1480511，票面利率5.97% 陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融011474004，票面利率5.10% 华电集团40亿元六个月期超短融011417009，票面利率4.63% 西部证券5亿元三个月期短期融资券071442003，票面利率4.71% 杭州实业投资集团19亿元一年期短期融资券041460094，票面利率5.08% 南京港集团3亿元一年期短期融资券041455038，票面利率5.34% 陕天然气 3亿元一年期短期融资券041460093，票面利率4.94% 玖龙纸业(重庆)投资集团3亿元一年期短期融资券041453104，票面利率6.70% 中国通用技术(集团)控股30亿元五年期中期票据101455024，票面利率5.24% 龙岩工贸发展集团3亿元三年期中票101456066，票面利率5.90% 苏州工业园区国资控股发展10亿元五年期中期票据101459051，票面利率5.47% ============================================================================ 三、缴款： 孝感市高创投资8亿元七年期企业债1480404，票面利率6.87% 西安国际陆港投资发展9亿元七年期固息债1480489，票面利率7.90% 福建能源集团4亿元九个月期超短融 大唐集团20亿元九个月期超短融 宏图高科 6亿元五个月期超短融 南方水泥15亿元一年期短期融资券 西安浐灞河发展5亿元一年期短期融资券 山东钢铁集团20亿元一年期短融 中材水泥5亿元一年期短融 林州重机 3亿元一年期短融 湖北供销合作社社有资产经营管理公司3亿元一年期短融 复星医药 10亿元一年期短融 赣能股份 2亿元一年期短融 重庆水务资产经营10亿元一年期短融 杭州萧山水务集团2亿元五年期中期票据 宁夏宝塔石化集团10亿元五年期中期票据 中天建设集团7亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041354055到期兑付，票面利率5.55% 四川航空股份3亿元一年期短融041359066到期兑付，票面利率5.90% 中国普天信息产业股份20亿元一年期短融041361044到期兑付，票面利率5.55% 江苏交通控股30亿元六个月期短融041455011到期兑付，票面利率5.35% 华夏银行20亿元三个月期同业存单111418001到期兑付，参考收益率4.67% 02中信债 028001付息 05建元1A 05310110付息 05建元1B 05310120付息 05建元1C 05310130付息 05建元1S 05310140付息 06国债16 060016付息 07建元1A 0731011付息 07建元1B 0731012付息 07建元1C 0731013付息 13西永MTN003 101353011付息 10沪国际MTN1 1082170付息 11国开53 110253付息 14平安01 128001付息 14平安02 128002付息 12芜湖建投债02 1280077付息 12合力债 1280305付息 12二重集MTN1 1282369付息 12粤电集MTN1 1282370付息 12泰华信MTN1 1282371付息 12水电工MTN1 1282372付息 12海淀SMECN1 1283025付息 13农发22 130422付息 13镇江城投小微债02 1380286付息 13盐城国资小微债02 1380287付息 14招商1A 1489019付息 14招商1B 1489020付息 14福元1A 1489044付息 14福元1B 1489045付息 14东风1A 1489054付息 14宝元1A 1489056付息 14宝元1B 1489057付息 14华驭1A 1489064付息 14华驭1B 1489065付息 14邮元1A 1489076付息 14邮元1B 1489077付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行副行长胡晓炼表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序 地服务于企业的投融资需求。 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/李宏薇；审校 边竞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。