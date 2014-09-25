澳洲经济指标总览--9月25日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时 值 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 10月2日 商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差13.59 逆差15.64 出口(较前月) +1% 持平 进口(较前月) 持平 -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月1日 (较前月) 7月 +0.4% +0.6% 就业市场(经季节调整) 10月9日 就业人口(较前月变动,万人) 8月 +12.1 -0.41 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.43 +1.54 失业率 6.1% 6.4% 就业参与率 65.2% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 10月22日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.0% +2.9% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.9% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 顺差46.91 顺差35.91 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。