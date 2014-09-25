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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:33 BJT

路透基点：七家银行参与太钢不锈(香港)1亿美元俱乐部贷款案--TRLPC

路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，七家银行周三签字参与太钢不锈(香港)1亿美元三年期离岸俱乐部贷款案。

其中牵头行、承销行兼簿记行渣打银行承贷700万美元。

富邦银行香港(2,000万美元)、上海浦东发展银行香港(1,800万美元)、彰化银行OBU(1,500万美元)和台湾合库银行OBU(1,500万美元)作为牵头行兼簿记行参贷。

主办行华南银行OBU和兆丰国际商业银行分别承贷1,500万美元和1,000万美元。

该笔有期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。承贷3,000万美元或以上的银行可获得60个基点的费用，以及50个基点的承诺费。

贷款得到中国进出口银行发出的备用信用证担保，借款方母公司--山西太钢不锈钢股份有限公司也将出具经济担保证明。

山西太钢不锈钢股份有限公司在深圳上市，2013年营收为1,050.2亿元人民币(170亿美元)，总利润66.55亿元人民币。(完)
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