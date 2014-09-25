路透基点：七家银行参与太钢不锈(香港)1亿美元俱乐部贷款案--TRLPC

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，七家银行周三签字参与太钢不锈(香港)1亿美元三年期离岸俱乐部贷款案。
其中牵头行、承销行兼簿记行渣打银行承贷700万美元。
富邦银行香港(2,000万美元)、上海浦东发展银行香港(1,800万美元)、彰化银行OBU(1,500万美元)和台湾合库银行OBU(1,500万美元)作为牵头行兼簿记行参贷。
主办行华南银行OBU和兆丰国际商业银行分别承贷1,500万美元和1,000万美元。
该笔有期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。承贷3,000万美元或以上的银行可获得60个基点的费用，以及50个基点的承诺费。
贷款得到中国进出口银行发出的备用信用证担保，借款方母公司--山西太钢不锈钢股份有限公司也将出具经济担保证明。
山西太钢不锈钢股份有限公司在深圳上市，2013年营收为1,050.2亿元人民币(170亿美元)，总利润66.55亿元人民币。(完)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：