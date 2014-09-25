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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:34 BJT

香港个股：吉利汽车发行五年期3亿美元优先票据，年息率5.25%

路透香港9月25日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司 周四宣布，发行3亿美元五年期的优先票据，年利率为5.25%，所得资金将用于为现有债项再融资、业务扩展及其他一般企业用途。

公司的声明称，该批票据将于2019年10月6日到期，每半年付息一次，并将寻求票据于香港联交所上市。

花旗、德意志银行及摩根大通为票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

吉利汽车早盘初段股价升0.66%，报3.04港元，过去一个月升约0.3%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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