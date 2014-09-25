《中国已公布新股发行上市日程表》--9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/25 沪 东方电缆 732606 3,535 8.20 20.41 西部证券 9/30
9/25 深 劲拓股份 300400 2,000 7.60 21.11 兴业证券 9/30
9/25 深 宝色股份 300402 5,100 4.47 20.66 国海证券 9/30
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
*9/26 沪 华懋科技 3,500 12.08 19.24 国金证券
-- 沪 节能风电 601016 17,778 2.17 22.06 中德证券
-- 沪 重庆燃气 600917 15,600 3.25 19.12 申银万国
-- 沪 万盛股份 603010 2,500 11.70 22.76 广发证券
-- 沪 兰石重装 603169 10,000 1.68 21.73 华龙证券
-- 沪 设计股份 603018 2,600 32.26 22.88 广发证券
-- 沪 九洲药业 603456 5,196 15.43 22.36 招商证券
-- 深 电光科技 002730 3,667 8.07 19.59 财通证券
-- 深 飞凯材料 300398 2,000 18.15 22.84 国元证券
-- 深 京 天 利 300399 2,000 11.19 20.35 国泰君安
-- 深 花园生物 300401 2,270 7.01 21.10 万联证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：