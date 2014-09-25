中信期货：中国期指持仓再创新高，指数延续反弹行情概率较大

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
以下内容节选自9月25日的《期货日报》：
周二期指温和反弹让投资者多少有些迷茫，但是周三低开高走的单边长阳基本确立了调整行情的结束，有展开技术上第五浪拉升的势头。
资金跑步进场。周三期指总持仓单日增加26711手达到199831手，再度刷新历史新高，单日增仓幅度也创出历史纪录。资金急速进场，一方面显示了多空的分歧仍大，另一方面也说明多方主导力量更强。从IF1410合约前20席位看，多头增仓18268手，空方增仓17197手，相差并不大，但最终却形成了期指60点的涨幅，足见多方强劲的主导势头。总持仓重新回到增仓的节奏，指数继续演绎自7月底反弹行情的概率较大。
净持仓也转多。本周前两个交易日，期指净空头分别在多头主动减持和空方主动加仓的情况下被推高到19972手，显示了短期压力。但是周三的强力拉升使得多空力量再度转变，净空头下降到17371手。不过空方仍然顽强，因此净空头未来的变化趋势仍不确定。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：