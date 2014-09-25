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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:37 BJT

中信期货：中国期指持仓再创新高，指数延续反弹行情概率较大

以下内容节选自9月25日的《期货日报》：

周二期指温和反弹让投资者多少有些迷茫，但是周三低开高走的单边长阳基本确立了调整行情的结束，有展开技术上第五浪拉升的势头。

资金跑步进场。周三期指总持仓单日增加26711手达到199831手，再度刷新历史新高，单日增仓幅度也创出历史纪录。资金急速进场，一方面显示了多空的分歧仍大，另一方面也说明多方主导力量更强。从IF1410合约前20席位看，多头增仓18268手，空方增仓17197手，相差并不大，但最终却形成了期指60点的涨幅，足见多方强劲的主导势头。总持仓重新回到增仓的节奏，指数继续演绎自7月底反弹行情的概率较大。

净持仓也转多。本周前两个交易日，期指净空头分别在多头主动减持和空方主动加仓的情况下被推高到19972手，显示了短期压力。但是周三的强力拉升使得多空力量再度转变，净空头下降到17371手。不过空方仍然顽强，因此净空头未来的变化趋势仍不确定。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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