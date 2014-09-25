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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 09:39 BJT

期货日报：大连豆粕做多时机降临，因四季度是传统消费旺季

以下内容节选自9月25日的《期货日报》：

7月以来，国内豆粕期货持续走低，主力1501合约已基本回吐年内全部涨幅，并有下探前期历史低点的趋势。从基本面来看，近期主导豆粕期价走势的仍是美国2014/2015年度大豆增产预期，但随着美豆收割工作的逐步展开，产量预期将逐步兑现，市场关注的焦点将逐步转向下游消费方面，而第四季度是豆粕的传统消费旺季，豆粕期价或在探明底部之后迎来阶段性反弹。

豆粕是大豆的压榨产品，而大豆是季产年销的农作物品种，当大豆产量确定之后，豆粕下游消费对豆粕价格的影响力将逐渐增强。从往年来看，第四季度是豆粕的消费旺季，随着天气渐趋寒冷，畜产品消费需求会有所增加，加之家禽和生猪等在栏养殖品种对饲料的消耗量亦会有所增加，豆粕下游消费将趋于增长。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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