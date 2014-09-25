期货日报：大连豆粕做多时机降临，因四季度是传统消费旺季

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
以下内容节选自9月25日的《期货日报》：
7月以来，国内豆粕期货持续走低，主力1501合约已基本回吐年内全部涨幅，并有下探前期历史低点的趋势。从基本面来看，近期主导豆粕期价走势的仍是美国2014/2015年度大豆增产预期，但随着美豆收割工作的逐步展开，产量预期将逐步兑现，市场关注的焦点将逐步转向下游消费方面，而第四季度是豆粕的传统消费旺季，豆粕期价或在探明底部之后迎来阶段性反弹。
豆粕是大豆的压榨产品，而大豆是季产年销的农作物品种，当大豆产量确定之后，豆粕下游消费对豆粕价格的影响力将逐渐增强。从往年来看，第四季度是豆粕的消费旺季，随着天气渐趋寒冷，畜产品消费需求会有所增加，加之家禽和生猪等在栏养殖品种对饲料的消耗量亦会有所增加，豆粕下游消费将趋于增长。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：