中港个股：交行首次境外成功发行12亿美元巴III合规二级资本债--消息

路透香港9月25日 - 中资银行对于二级资本债的兴趣持续升温，消息人士周四表示，以资产计中国第五大银行--交通银行 已首次成功在国际资本市场发行一支符合巴塞尔III合格二级资本次级债，规模为12亿美元，发行利率较此前初始息率微降5个BP。

消息人士表示，交通银行此次发行的这笔10年期次级债，无担保，初始息率定在5年期美国国债收益率+290个基点左右的水平，最后按市值99.434%发行，实际收益率为4.628%，相当于5年期美国国债+285个基点。

惠誉评级对交通银行评级为“A”，对这支巴塞尔III合格二级资本次级债券“BBB+”预期评级。该支债券将在香港联交所上市，募资所得用于补充该行的二级资本。

该支债券的联席全球协调人为交行香港分行、花旗、汇丰和摩根大通，并会同法国巴黎银行、交银国际、瑞士信贷和德意志银行为联席簿记行。

交行此次发行的债券，可以在获得中国银监会批准同意后在第五年年末全部赎回债券美元部分，或在第七年年末全部赎回债券欧元部分。若银监会资本监管相关规定发生变化， 使债券不再满足银行二级资本工具的合格标准，经银监会批准同意，交行也可全部赎回。

根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，该债券包含银行无法生存的触发事件条款。一旦发生触发事件，债券本金及未支付的累计应付利息将永久全额减记。债券将计入交行二级资本。

今年1月底该行公告称，董事会审议通过了拟向境内外市场发行减记型合格二级资本债券的决议，此次发行总额不超400亿元人民币。发行期限不少于五年期，募集资金用于补充二级资本。

去年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，为“中国版”巴塞尔协议III实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。