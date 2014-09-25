更新版 1-中国外汇：下一步会逐步取消资本项目在汇兑方面限制--外管局官员

* 将逐步取消资本项目在汇兑方面的限制

* 加紧研究和落实宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系

* 将继续严厉打击虚假转口贸易的行为 (新增更多细节和背景)

路透北京9月25日 - 中国国家外汇管理局资本项目司司长郭松周四表示，外管局正加紧研究和落实宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制。

他在外管局例行发布会上并称，今年在核定金融机构短期外债指标的过程中，已将宏观审慎管理思路纳入考虑，更加关注银行的净资产；未来有可能多个指标综合平衡，并实现宏观审慎的意图。

“下一步我们目标还是逐步地取消资本项目在汇兑方面的限制，让市场主体有更多的投资自主权，在用汇方面有更多的便利性，这是我们未来一段时间的主要工作。”他说。

外管局经常项目司司长杜鹏则表示，现行5万美元的中国居民年度换汇额度，与当前社会经济发展和大众财富水平基本上还是相适应的；但随着今后个人对外交往的进一步增多，可能一些用汇需求会更大一些，用汇品种也更趋于多元化，下一步正在研究。

目前，中国居民在每年5万美元以内的结汇和购汇，可凭个人身份证件在银行直接办理；超过5万美元总额以上的用汇和结汇，需要凭相关的、具有真实背景的交易单证在银行办理；同时个人出境可用银行卡在境外结算，回国之后购汇还款不受5万美元总额的限制。

外管局副局长王小奕于7月接受路透专访时曾称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表。

**打击虚假转口贸易**

外管局管理检查司副司长武瑞林在发布会上称，外管局于去年4月启动打击虚假转口贸易的专项行动，检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证，或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。

“当中部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长，还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。”他说。

武瑞林并称，截止目前外管局已查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元，其中有15起案件交给公安机关追究刑事责任；当前虚假转口贸易已得到有效遏制，转口贸易投机套利行为呈现收敛状态；下一步将继续严厉打击虚假转口贸易的行为。

外管局监察管理司司长王允贵也表示，今年来外管局继续加大对异常外汇资金流动重点领域和关键环节的检查和处罚力度，开展虚假转口贸易和远期结汇等专项检查。