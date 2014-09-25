欧洲个股：空客上调飞机需求预期，预言中国将成为最大国内航空市场

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透法国图卢兹9月24日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 周三上调了20年飞机需求预期，理由是新兴市场将不断成长，而中国即将成为全球航空业的主力。
空中客车表示，由于机场制约因素迫使航空公司须升级部分航线的较小飞机，因此其宽体长线飞机将迎来强劲需求。该公司并表示，可能加快A330neo和A350飞机的生产计划。
空中客车预计，2014-2033年期间客机和货机总需求将达到31,400架，较前次做出的20年预期提高7%。按目录价格计算，这将给飞机制造业带来4.6万亿美元营收。
空中客车销售主管John Leahy接受采访时表示，在这期间，全球运营中的飞机数量将扩大一倍，而中国或在10年之内取代北美，成为全球最大的国内航空市场。
“需求正向A320和A321转移，但也正在从单通道向宽体转移。“Leahy说，”如果像A321这样的飞机接近满员的话，那就说明空中交通量真的太大了。”
不过空中客车还是提高了单通道飞机的需求预期，预计未来20年将交付22,000架这种飞机，较前次预期增加9%。
空中客车将宽体飞机机型的总需求预期提高至9,300架，较前次预期增加3%。
但在这个总量之中，空中客车下调了最大机型的需求预期，其中包括A380和波音的747-8，从前次预期的1,700架下调至1,500架。(完)
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)