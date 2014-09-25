欧洲个股：空客上调飞机需求预期，预言中国将成为最大国内航空市场

路透法国图卢兹9月24日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 周三上调了20年飞机需求预期，理由是新兴市场将不断成长，而中国即将成为全球航空业的主力。

空中客车表示，由于机场制约因素迫使航空公司须升级部分航线的较小飞机，因此其宽体长线飞机将迎来强劲需求。该公司并表示，可能加快A330neo和A350飞机的生产计划。

空中客车预计，2014-2033年期间客机和货机总需求将达到31,400架，较前次做出的20年预期提高7%。按目录价格计算，这将给飞机制造业带来4.6万亿美元营收。

空中客车销售主管John Leahy接受采访时表示，在这期间，全球运营中的飞机数量将扩大一倍，而中国或在10年之内取代北美，成为全球最大的国内航空市场。

“需求正向A320和A321转移，但也正在从单通道向宽体转移。“Leahy说，”如果像A321这样的飞机接近满员的话，那就说明空中交通量真的太大了。”

不过空中客车还是提高了单通道飞机的需求预期，预计未来20年将交付22,000架这种飞机，较前次预期增加9%。

空中客车将宽体飞机机型的总需求预期提高至9,300架，较前次预期增加3%。