更新版 3-两岸金融：台湾金管会将争取RQFII与两岸服贸协议脱钩--主委

* 金管会争取RQFII与两岸服贸脱钩

* 研议不动产放款集中银行增提准备

* 已请券商公会提出废除股市大户条款专案报告 (新增主委更多谈话细节)

路透台北9月25日 - 两岸服务贸易协议卡关立法院，致台湾千亿RQFII额度无法放行，对此金管会主委曾铭宗周四表示，将持续跟大陆洽谈放行千亿RQFII额度，争取RQFII(人民币合格境外机构投资者)与两岸服贸协议脱钩。

他今日在立法院备询并称，RQFII对双方皆有利，对台湾而言资金有去路，也会给大陆当地股市带来动能。假设大陆同意放行1,000亿RQFII额度，当然乐观其成；但如果要求配套，且要列入服贸协议内那就不可行。

“(RQFII)有在谈，还有一些疑虑还在。”他说，RQFII属于人民币相关事务，涉及中国人民银行及中国证监会，两边立场也不见得一致。

至于两岸金融三会进展，他则指，现在仍属工作阶层会议阶段，洽谈议题皆尚未确定。

三位官方消息人士此前透露，台湾金管会副主委黄天牧及银行局长詹庭祯本周带队赴陆，参加由中国银监会主办的国际银行监督官年会(ICBS)，期间将与银监会筹办两岸银行监理平台会议“金银四会”的工作阶层碰面洽谈相关议程。

**研议不动产放款集中银行增提准备**

面对不动产放款风险，曾铭宗提及，已一再警示银行留意不动产放款风险，研议不动产放款集中的银行今年起分批增提准备，最快10月底前提出具体方案。

他指出，今年银行获利可望超过三千亿台币，又须负担不动产向下走的风险，将对不动产放款过于集中的银行要求增提准备，包括建筑融资、房屋贷款及修缮贷款等三类放贷比重较高的银行。

“趁获利不错的时候，备一下存粮。”他说。

他称，本次银行不动产放款监控会有不同标准，希望今年底起就开始逐年增提准备，为将来不动产走下坡预作准备。因应不动产放款风险已分三阶段处理：首先三度通知银行及保险公司留意不动产放贷风险，其次调整银行资本适足率(BIS)更趋严谨，第三在银行获利好的情况下增提准备。

此外，近期兆丰金控 释股台湾企银 引发争议，曾铭宗对此表示，当时财政部要求兆丰金处理台企银股权即设定条件不能创造第二大股东，金管会赞成兆丰释股但宜分批释股，不能创造第二大股东，变成第二个彰银 。

**请券商公会提出废除股市大户条款报告**

股市方面，曾铭宗指出，为提振台股成交量，券商公会一直反映废除股市大户条款，金管会正在作相关了解及评估，已请券商公会针对废除股市大户条款尽快提出载明数据的报告。

台湾明年起将对在股市交易超过10亿台币的大额投资人课取证所税，被称“股市大户条款”。

他强调，今年台湾总体经济及基本面良好，累计第二季上市柜公司获利达8,091亿台币，年增15.4%，目前影响股市的关键因素仍是外资的动向。

他坦言，目前仍有少部分资金撤出亚洲地区，撤出台湾相对是比较少，累积到目前外资净汇入存量是1,930亿美元。金管会资料显示，截至今年8月31日为止，外国机构投资人、陆资暨境外华侨及外国自然人累计净汇入约1,946.20亿美元，根据路透计算9月至目前为止，外资汇出16.2亿美元。

至于美国证管会查获一档PIMCO基金涉及获利灌水，曾铭宗表示，将尽快全面清查银行是否销售该档PIMCO基金。