《国际主要央行公开市场操作一览》--9月25日

路透北京9月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。会议结束后发布的声明并称，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/24 买入公债 9.92 02/15/2036 - 08/15/2044

9/23 买入公债 17.75 06/30/2019 - 05/31/2020

9/18 买入公债 2.89 11/15/2024 - 02/15/2031

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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9/24 隔夜逆回购 -1,623.17 0.05%

9/23 隔夜逆回购 -1,744.26 0.05%

9/22 隔夜逆回购 -1,783.27 0.05%

9/19 三天逆回购 -1,695.19 0.05%

9/18 隔夜逆回购 -1,681.48 0.05%

在2014年9月12日-10月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约220亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，其与美国联邦储备理事会(美联储/FED)所谓的退出策略持不同意见，是源于对不动产抵押贷款支持证券(MBS)的态度上。此前拉克尔就反对美联储购买MBS，因其认为单独挑选一个领域出来，会给予该领域优势地位。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/24 84天期反向交易 109.705 --

9/23 七天期反向交易 903.066 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行准备好动用额外的非传统工具，必要时微调目前刺激通胀和欧元区经济成长的举措。德拉吉对欧洲议会经济暨货币事务委员会表示，他预期银行对其最新超长期贷款计划--即定向长期再融资操作(TLTRO)在12月推出时会有更多的需求。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 162,450

上周三 153,440

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当期变化 +9,010

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，如果存在威胁物价目标实现的风险，央行将毫不犹豫地调整货币政策。他还称，日本经济将继续温和复苏，4月上调消费税带来的阵痛在逐步消退。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,735.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,737.5亿相较，存单发行余额减2亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,443.6亿台币存单。与当日存单到期金额4,511.1亿相较，存单发行余额减67.5亿。