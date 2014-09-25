版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业(集团) 200 15 9 9/26-9/28簿记 平安银行 AAA(联合资信) 9/29 9/30

AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国电力 500 35 6 9/26簿记建档 光大银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 北京银行 ======================================================================================= *五矿股份 400 20 9 9/26簿记建档 招商银行 AAA 9/29 9/30 ======================================================================================= *河南能源 200 35 9 9/26簿记建档 中信银行 AAA(中诚信国际)9/29 9/30 化工集团 工商银行 AA+(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= *中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11

民生银行 ======================================================================================= *北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10 国资经营管理中心 ======================================================================================= 中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29

======================================================================================= 宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30 八一钢铁 ======================================================================================= 绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 陕西文化产业 10 8 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA 9/30 10/8 投资控股（集团） ======================================================================================= 冀东发展集团 28 15 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8

平安银行 ======================================================================================= 蚌埠玻璃工业 4 4 12 9/29簿记建档 南京银行 AA- 9/30 10/8 设计研究院 ======================================================================================= 山东玉皇 5 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8 化工公司 ======================================================================================= 华泰集团 15 5 12 9/29簿记建档 农业银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 厦门象屿集团 12 5 12 9/29簿记建档 工商银行 AA 9/30 9/30 ======================================================================================= 上海大宁资产 20 10 12 9/29簿记建档 国开行 AA+ 9/30 10/8 经营（集团） 浦发银行 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA　　　 -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11 ======================================================================================= 中外运 35 20 5 9/26簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= 河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行 ======================================================================================= 酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30 ======================================================================================= 成都市公共 5 2.5 5 9/28簿记建档 上海银行 AA 9/29 9/30 交通集团 ======================================================================================= 山东国资 19 15 5 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8 投资控股公司 北京银行 ======================================================================================= 中国建筑 14 10 5 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8 材料集团 ======================================================================================= 长春润德 20 5 5 9/29簿记建档 民生银行 AA+ 9/30 10/8 投资集团 ======================================================================================= 福建六建集团 2 2 3 9/29簿记建档 工商银行 AA- 9/30 10/8 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐