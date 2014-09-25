《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*淮南矿业(集团) 200 15 9 9/26-9/28簿记 平安银行 AAA(联合资信) 9/29 9/30
AA+(中债资信)
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*中国电力 500 35 6 9/26簿记建档 光大银行 AAA 9/29 9/30
投资集团 北京银行
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*五矿股份 400 20 9 9/26簿记建档 招商银行 AAA 9/29 9/30
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*河南能源 200 35 9 9/26簿记建档 中信银行 AAA(中诚信国际)9/29 9/30
化工集团 工商银行 AA+(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11
投资管理公司 中信银行
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*中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11
民生银行
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*北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10
国资经营管理中心
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中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29
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宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30
八一钢铁
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绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8
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陕西文化产业 10 8 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA 9/30 10/8
投资控股（集团）
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冀东发展集团 28 15 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8
平安银行
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蚌埠玻璃工业 4 4 12 9/29簿记建档 南京银行 AA- 9/30 10/8
设计研究院
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山东玉皇 5 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
化工公司
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华泰集团 15 5 12 9/29簿记建档 农业银行 AA 9/30 10/8
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厦门象屿集团 12 5 12 9/29簿记建档 工商银行 AA 9/30 9/30
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上海大宁资产 20 10 12 9/29簿记建档 国开行 AA+ 9/30 10/8
经营（集团） 浦发银行
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山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- --
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11
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中外运 35 20 5 9/26簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30
长航集团 浦发银行
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河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30
投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行
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酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30
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成都市公共 5 2.5 5 9/28簿记建档 上海银行 AA 9/29 9/30
交通集团
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山东国资 19 15 5 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8
投资控股公司 北京银行
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中国建筑 14 10 5 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8
材料集团
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长春润德 20 5 5 9/29簿记建档 民生银行 AA+ 9/30 10/8
投资集团
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福建六建集团 2 2 3 9/29簿记建档 工商银行 AA- 9/30 10/8
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
(整理 康熙泽；审校 李宏薇)